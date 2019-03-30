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01:00 (мск), источник: Р-Спорт

«Кальяри» на выезде обыграл «Кьево» в матче чемпионата Италии

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Футболисты «Кальяри» на выезде разгромили «Кьево» в матче 29-го тура чемпионата Италии.

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Встреча, прошедшая в пятницу в Вероне, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. У победителей отличились Фабио Пизакане (16-я минута), Жоао Педро (33) и Артур Ионицэ (43). Хозяева играли с 52-й минуты в меньшинстве после удаления Фабио Депаоли.

«Кальяри» набрал 33 очка и поднялся на 13-е место в таблице серии А, «Кьево» с 11 очками занимает последнюю 20-ю строчку.

Кьево
0:3
Первый тайм: 0:3
Кальяри
Футбол, Италия, Тур 2929.03.2019, 22:30 (МСК UTC+3)Marc'Antonio Bentegodi
Главные тренеры
Доменико Ди КарлоРоландо Маран
Голы
Фабио Пизакане(Лука Пеллегрини)16′
Жоау Педру(Николо Барелла)33′
Артур Ионицэ(Фабрицио Каччаторе)43′
Составы команд
70Стефано Соррентино
28Алессио Краньо
5Федерико Барба
3Лука Пеллегрини
33Марко Андреолли
12Фабрицио Каччаторе
27Фабио Депаоли
22′52′
19Фабио Пизакане
56Перпарим Хетемай
23Лука Чеппителли
9Мариуш Стемпиньски
24Паоло Фараго
54′
11Мехди Лерис
59′
8Лука Чигарини
87′
17Эмануэле Джаккерини
86′
18Николо Барелла
44Павел Ярошиньски
53′
10Жоау Педру
80′
14Маттия Бани
70′
14Вальтер Бирса
8Ассан Диуссе
77′
21Артур Ионицэ
81′
4Никола Ригони
27Алессандро Дейола
69Риккардо Меджорини
63′73′
77Сириль Теро
70′
10Мануэль Пуччарелли
9Альберто Черри
72′
Статистика
6Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
11Удары (всего)9
6Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
5Угловые5
12Фолы14
3Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяРозарио Абиссо(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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