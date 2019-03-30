«Кальяри» на выезде обыграл «Кьево» в матче чемпионата Италии
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Футболисты «Кальяри» на выезде разгромили «Кьево» в матче 29-го тура чемпионата Италии.
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Футболисты «Кальяри» на выезде разгромили «Кьево» в матче 29-го тура чемпионата Италии.
Встреча, прошедшая в пятницу в Вероне, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. У победителей отличились Фабио Пизакане (16-я минута), Жоао Педро (33) и Артур Ионицэ (43). Хозяева играли с 52-й минуты в меньшинстве после удаления Фабио Депаоли.
«Кальяри» набрал 33 очка и поднялся на 13-е место в таблице серии А, «Кьево» с 11 очками занимает последнюю 20-ю строчку.
|Доменико Ди Карло
|Роландо Маран
|Фабио Пизакане(Лука Пеллегрини)
|16′
|Жоау Педру(Николо Барелла)
|33′
|Артур Ионицэ(Фабрицио Каччаторе)
|43′
|70
|Стефано Соррентино
|28
|Алессио Краньо
|5
|Федерико Барба
|3
|Лука Пеллегрини
|33
|Марко Андреолли
|12
|Фабрицио Каччаторе
|27
|Фабио Депаоли
22′52′
|19
|Фабио Пизакане
|56
|Перпарим Хетемай
|23
|Лука Чеппителли
|9
|Мариуш Стемпиньски
|24
|Паоло Фараго
54′
|11
|Мехди Лерис
59′
|8
|Лука Чигарини
87′
|17
|Эмануэле Джаккерини
86′
|18
|Николо Барелла
|44
|Павел Ярошиньски
53′
|10
|Жоау Педру
80′
|14
|Маттия Бани
70′
|14
|Вальтер Бирса
|8
|Ассан Диуссе
77′
|21
|Артур Ионицэ
81′
|4
|Никола Ригони
|27
|Алессандро Дейола
|69
|Риккардо Меджорини
63′73′
|77
|Сириль Теро
70′
|10
|Мануэль Пуччарелли
|9
|Альберто Черри
72′
|6
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|11
|Удары (всего)
|9
|6
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|5
|12
|Фолы
|14
|3
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Розарио Абиссо(Италия)