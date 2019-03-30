«Кальяри» на выезде обыграл «Кьево» в матче чемпионата Италии

Встреча, прошедшая в пятницу в Вероне, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. У победителей отличились Фабио Пизакане (16-я минута), Жоао Педро (33) и Артур Ионицэ (43). Хозяева играли с 52-й минуты в меньшинстве после удаления Фабио Депаоли.