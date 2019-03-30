Фабрегас вспомнил, как бросил куском пиццы в Алекса Фергюсона

«Мы чувствовали себя обманутыми и расстроенными, потому что не заслуживали поражения. Произошла небольшая потасовка. Так как я не играл, то оказался в тоннеле одним из первых. В раздевалке я увидел пиццу и взял кусок, после чего услышал крики, вышел обратно и увидел, как Рио Фердинанд, Тьерри Анри, Сол Кэмпбелл и другие большие парни собираются выяснять отношения, — приводит слова Фабрегаса BeIN Sports. — Я был молод и просто не знал, что делать. Я был такой субтильный и, честно говоря, не целился ни в кого конкретно. Ничего другого я не мог сделать — тоннель был полон больших парней. Позже я увидел, что попал в Алекса Фергюсона. Я уже извинился публично и сделаю это еще раз. Это было ненамеренно. Сейчас я бы точно не стал бросаться пиццей».