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10:42 (мск), источник: Р-Спорт

Фабрегас вспомнил, как бросил куском пиццы в Алекса Фергюсона

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас вспомнил подробности инцидента с броском пиццей в бывшего главного тренера «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона.

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Источник: AFP 2019

В октябре 2004 года Фабрегас, в бытность игроком лондонского «Арсенала», принял участие в потасовке после матча с «МЮ» на «Олд Траффорд» в Манчестере. В разгар выяснения отношений в тоннеле в Фергюсона прилетел кусок пиццы.

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«Мы чувствовали себя обманутыми и расстроенными, потому что не заслуживали поражения. Произошла небольшая потасовка. Так как я не играл, то оказался в тоннеле одним из первых. В раздевалке я увидел пиццу и взял кусок, после чего услышал крики, вышел обратно и увидел, как Рио Фердинанд, Тьерри Анри, Сол Кэмпбелл и другие большие парни собираются выяснять отношения, — приводит слова Фабрегаса BeIN Sports. — Я был молод и просто не знал, что делать. Я был такой субтильный и, честно говоря, не целился ни в кого конкретно. Ничего другого я не мог сделать — тоннель был полон больших парней. Позже я увидел, что попал в Алекса Фергюсона. Я уже извинился публично и сделаю это еще раз. Это было ненамеренно. Сейчас я бы точно не стал бросаться пиццей».

Примечательно, что Фабрегас признался в содеянном только в 2017 году.

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