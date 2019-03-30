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10:32 (мск), источник: ТАСС

Тренер «Атлетико» Симеоне не может представить клуб без Гризманна

ТАСС, 30 марта. Главный тренер испанского футбольного клуба «Атлетико» Диего Симеоне заявил, что не может представить уход из команды ее лидера Антуана Гризманна. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Goal.com.

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По словам тренера, он не видит подобный сценарий, в котором француз летом покинет «Атлетико», и не переживает по поводу слухов вокруг 28-летнего футболиста.

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«У него есть контракт с клубом, он один из капитанов команды. Гризманн отдает всего себя с тех пор, как перешел в “Атлетико”. Думаю, сегодня он проведет отличный матч против “Алавеса”. Это все, что я могу рассказать о ситуации Гризманна», — заявил Симеоне.

Гризманн выступает за «Атлетико» с 2014 года, контракт рассчитан до 2023 года. В составе «Атлетико» француз стал обладателем Суперкубка Испании (2014), победителем Лиги Европы (сезон-2017/18) и обладателем Суперкубка УЕФА (2018). В составе сборной Франции Гризманн стал чемпионом мира 2018 года. В текущем сезоне нападающий провел за «Атлетико» 39 матчей во всех турнирах, забив 18 мячей.

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