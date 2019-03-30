Тренер «Атлетико» Симеоне не может представить клуб без Гризманна

По словам тренера, он не видит подобный сценарий, в котором француз летом покинет «Атлетико», и не переживает по поводу слухов вокруг 28-летнего футболиста.

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«У него есть контракт с клубом, он один из капитанов команды. Гризманн отдает всего себя с тех пор, как перешел в “Атлетико”. Думаю, сегодня он проведет отличный матч против “Алавеса”. Это все, что я могу рассказать о ситуации Гризманна», — заявил Симеоне.