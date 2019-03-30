Тренер «Атлетико» Симеоне не может представить клуб без Гризманна

По словам тренера, он не видит подобный сценарий, в котором француз летом покинет «Атлетико», и не переживает по поводу слухов вокруг 28-летнего футболиста.
«У него есть контракт с клубом, он один из капитанов команды. Гризманн отдает всего себя с тех пор, как перешел в “Атлетико”. Думаю, сегодня он проведет отличный матч против “Алавеса”. Это все, что я могу рассказать о ситуации Гризманна», — заявил Симеоне.
Гризманн выступает за «Атлетико» с 2014 года, контракт рассчитан до 2023 года. В составе «Атлетико» француз стал обладателем Суперкубка Испании (2014), победителем Лиги Европы (сезон-2017/18) и обладателем Суперкубка УЕФА (2018). В составе сборной Франции Гризманн стал чемпионом мира 2018 года. В текущем сезоне нападающий провел за «Атлетико» 39 матчей во всех турнирах, забив 18 мячей.