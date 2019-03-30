Стали известны новые подробности крушения самолета Салы
Стали известны новые подробности расследования крушения самолета футболиста «Кардифф Сити» Эмилиано Салы, передает «Советский спорт».
Стали известны новые подробности расследования крушения самолета футболиста «Кардифф Сити» Эмилиано Салы, передает «Советский спорт».
По информации «Би-би-си», пилот Дэвид Ибботсон оказался дальтоником, то есть он не мог различать цвета. Согласно правилам авиации, пилотам с такой особенностью запрещено управлять самолетом в темное время суток.
Стоит напомнить, что трагедия случилась 21 января при перелете из Нанта в Кардифф. Самолет пропал с радаров и затонул в