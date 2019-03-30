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12:20 (мск), источник: Газета.Ру

Стали известны новые подробности крушения самолета Салы

Стали известны новые подробности расследования крушения самолета футболиста «Кардифф Сити» Эмилиано Салы, передает «Советский спорт».

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По информации «Би-би-си», пилот Дэвид Ибботсон оказался дальтоником, то есть он не мог различать цвета. Согласно правилам авиации, пилотам с такой особенностью запрещено управлять самолетом в темное время суток.

Также стало известно, что у пилота не было права совершать коммерческие рейсы, так как он имел лицензию лишь на частные полеты на территории Великобритании и США.

Стоит напомнить, что трагедия случилась 21 января при перелете из Нанта в Кардифф. Самолет пропал с радаров и затонул в Ла-Манше.

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