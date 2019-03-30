Стали известны новые подробности крушения самолета Салы

По информации «Би-би-си», пилот Дэвид Ибботсон оказался дальтоником, то есть он не мог различать цвета. Согласно правилам авиации, пилотам с такой особенностью запрещено управлять самолетом в темное время суток.

Также стало известно, что у пилота не было права совершать коммерческие рейсы, так как он имел лицензию лишь на частные полеты на территории Великобритании и США.