«Реал» может заплатить за хавбека Погба €145 млн

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По информации источника, испанская команда считает хавбека своей основной целью. «Реал» готов предложить за Погба €145 млн.

Примечательно, что в «Манчестер Юнайтед» Погба перешел из туринского «Ювентуса» за €105 млн.

В текущем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) полузащитник принял участие в 37 матчах, стал автором 14-ти забитых мячей и сделал десять голевых передач.