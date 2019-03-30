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14:00 (мск), источник: Vesti.kz

Гол Байжанова на 91-й минуте принес «Кайсару» первую победу в сезоне

Кызылординский «Кайсар» одержал победу над павлодарским «Иртышом» в матче третьего тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча команд прошла в Павлодаре и закончилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Автором единственного гола стал полузащитник «Кайсара» Максат Байжанов, отличившийся на 91-й минуте игры.

Таким образом, «Кайсар», после двух поражений на старте, одержал первую победу в сезоне. «Иртыш» потерпел второе поражение при одной победе.

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