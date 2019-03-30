Марсело хочет остаться в «Реале» в связи с возвращением Зидана

11 фотографий 11 фотографий 11 фотографий

По информации As, латераль изменил свои планы на будущее и теперь хочет остаться в мадридском клубе.

Контракт, связывающий Марсело с «Реалом», рассчитан до лета 2022 года. Футболист ранее неоднократно выражал желание завершить карьеру в «бланкос», однако он потерял место в стартовом составе, когда командой руководил тренер Сантьяго Солари.

У Марсело и Солари не было взаимопонимания, и бразилец стал рассматривать вариант с переходом в «Ювентус», где играет его друг и бывший партнер по «Реалу» Криштиану Роналду. Однако после возвращения Зидана Марсело, как сообщают близкие к игроку источники, передумал уходить.