Марсело хочет остаться в «Реале» в связи с возвращением Зидана
Возвращение Зинедина Зидана на пост главного тренера «Реала» повлияло на защитника Марсело.
Возвращение Зинедина Зидана на пост главного тренера «Реала» повлияло на защитника Марсело.
По информации As, латераль изменил свои планы на будущее и теперь хочет остаться в мадридском клубе.
Контракт, связывающий Марсело с «Реалом», рассчитан до лета 2022 года. Футболист ранее неоднократно выражал желание завершить карьеру в «бланкос», однако он потерял место в стартовом составе, когда командой руководил тренер Сантьяго Солари.
У Марсело и Солари не было взаимопонимания, и бразилец стал рассматривать вариант с переходом в «Ювентус», где играет его друг и бывший партнер по «Реалу» Криштиану Роналду. Однако после возвращения Зидана Марсело, как сообщают близкие к игроку источники, передумал уходить.
Вернувшийся в команду тренер провел личную беседу с бразильцем и сказал футболисту, что хотел бы видеть его частью своего нового проекта.