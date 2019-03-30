Эрнесто Вальверде: «Барселона» должна внимательно отнестись к состоянию Месси

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Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде рассказал о состоянии нападающего Лионеля Месси, отметив, что капитан « сине-гранатовых» сможет сыграть против «Эспаньола» в 29-м туре испанской примеры.

Думаю, он будет готов на сто процентов. Месси давно испытывает дискомфорт, но мы пытаемся его вернуть в строй.

Нужно внимательно отнестись к его состоянию, поскольку Лионель будет очень важен для «Барселоны» в оставшейся части сезона, приводит слова специалиста Marca.