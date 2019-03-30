Эрнесто Вальверде: «Барселона» должна внимательно отнестись к состоянию Месси
Ранее аргентинец заявил, что получил травму паха.
Ранее аргентинец заявил, что получил травму паха.
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде рассказал о состоянии нападающего Лионеля Месси, отметив, что капитан «
Думаю, он будет готов на сто процентов. Месси давно испытывает дискомфорт, но мы пытаемся его вернуть в строй.
Нужно внимательно отнестись к его состоянию, поскольку Лионель будет очень важен для «Барселоны» в оставшейся части сезона, приводит слова специалиста Marca.
Напомним, каталонское дерби пройдет на «Камп Ноу» 30 марта и начнется в 18:15 мск.