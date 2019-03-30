Де Брюйне, Фернандиньо, Стоунз и Компани восстановились от травм и готовы играть

Источник: AP 2019

Защитники Венсан Компани и Джон Стоунз, а также хавбеки Фернандиньо и Кевин де Брюйне полностью восстановились от травм. Они готовы играть.

Защитник Бенжамен Менди принимал участие в тренировках. Он тоже может выйти на поле в матче.