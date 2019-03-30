Де Брюйне, Фернандиньо, Стоунз и Компани восстановились от травм и готовы играть
«Манчестер Сити» опубликовал новую информацию о состоянии своих футболистов.
«Манчестер Сити» опубликовал новую информацию о состоянии своих футболистов.
Защитники Венсан Компани и Джон Стоунз, а также хавбеки Фернандиньо и Кевин де Брюйне полностью восстановились от травм. Они готовы играть.
Защитник Бенжамен Менди принимал участие в тренировках. Он тоже может выйти на поле в матче.
Вратарь Клаудио Браво и полузащитник Фабиан Делф пока не готовы играть.
Сегодня «Манчестер Сити» встретится с «Фулхэмом» в рамках 32-го тура