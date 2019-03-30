Источник: В «Реале» недовольны игрой Крооса, будущее футболиста определит Зидан

По сведениям источника, в «Королевском клубе» готовы рассмотреть вопрос о продаже 29-летнего хавбека ближайшим летом. Тем не менее итоговое решение по будущему немецкого игрока будет принимать главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан. За ситуацией с футболистом уже следит «Манчестер Сити», где его желает видеть наставник «горожан» Хосеп Гвардиола.