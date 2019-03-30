БАТЭ заявил Амира Натхо для участия в чемпионате Белоруссии

Источник: Reuters

По данным transfermarkt.com, 22-летний уроженец Майкопа перешел в БАТЭ из румынского «Вииторула», цвета которого защищал с августа прошлого года, на правах свободного агента.

Ранее Натхо находился в системах московских «Локомотива» и ЦСКА, играл за «Краснодар-2», юношескую команду «Барселоны», майкопскую «Дружбу», а также за юниорскую сборную России.