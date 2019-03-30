БАТЭ заявил Амира Натхо для участия в чемпионате Белоруссии
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Футбольный клуб БАТЭ внес в заявку на чемпионат Белоруссии российского полузащитника Амира Натхо, сообщается на официальном сайте команды из Борисова.
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Футбольный клуб БАТЭ внес в заявку на чемпионат Белоруссии российского полузащитника Амира Натхо, сообщается на официальном сайте команды из Борисова.
По данным transfermarkt.com, 22-летний уроженец Майкопа перешел в БАТЭ из румынского «Вииторула», цвета которого защищал с августа прошлого года, на правах свободного агента.
Ранее Натхо находился в системах московских «Локомотива» и ЦСКА, играл за «Краснодар-2», юношескую команду «Барселоны», майкопскую «Дружбу», а также за юниорскую сборную России.
В середине марта в БАТЭ перебрался еще один россиянин — защитник Джамалдин Ходжаниязов, известный по выступлениям за