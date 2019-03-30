«Астана» одержала третью победу подряд и вышла в лидеры КПЛ-2019
Футболисты «Астаны» одержали победу над талдыкорганским «Жетысу» в третьем туре казахстанской
Футболисты «Астаны» одержали победу над талдыкорганским «Жетысу» в третьем туре казахстанской
Матч, прошедший в Талдыкоргане, закончился со счетом 2:0 в пользу действующего чемпиона. В составе победителей голы забили Марин Аничич (26-я минута) и Дорин Роатуриу (58-я).
«Астана», одержав третью победу подряд, вышла на первое место в турнирной таблице. «Жетысу» же потерпел первое поражение после двух побед.