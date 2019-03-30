Футболисты «Ислочи» победили в матче первого тура чемпионата Беларуси
30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Ислочи» одержали победу в матче первого тура 29-го чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Ислочи» одержали победу в матче первого тура 29-го чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В игре с гостями из «Городеи» подопечные Виталия Жуковского забили по голу в каждом тайме. Оба мяча на счету Александра Макася, который отличился на 29-й и 57-й минутах встречи — 2:0.
Позже чемпионы страны футболисты БАТЭ на поле «Борисов-Арены» примут могилевский клуб «Дняпро». Серебряный призер прошлого первенства солигорский «Шахтер» у себя дома сыграет с минским «Торпедо».
Результаты встреч, состоявшихся 29 марта: «Минск» — «Витебск» — 0:0, «Гомель» — «Неман» (Гродно) — 2:3.
Первый тур завершится тремя воскресными матчами: обладатель бронзы минское «Динамо» встретится с мозырской «Славией», в Жодино «Торпедо-БелАЗ» сыграет с брестским «Динамо», а «Слуцк» будет соперничать с дебютантом элитного дивизиона минским «Энергетиком-БГУ».