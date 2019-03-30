Футболисты «Ислочи» победили в матче первого тура чемпионата Беларуси

В игре с гостями из «Городеи» подопечные Виталия Жуковского забили по голу в каждом тайме. Оба мяча на счету Александра Макася, который отличился на 29-й и 57-й минутах встречи — 2:0.

Позже чемпионы страны футболисты БАТЭ на поле «Борисов-Арены» примут могилевский клуб «Дняпро». Серебряный призер прошлого первенства солигорский «Шахтер» у себя дома сыграет с минским «Торпедо».

Результаты встреч, состоявшихся 29 марта: «Минск» — «Витебск» — 0:0, «Гомель» — «Неман» (Гродно) — 2:3.