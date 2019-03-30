Тренер клуба АПЛ защитил игроков от интернета
Главный тренер клуба Английской
Главный тренер клуба Английской
На такой шаг тренеру пришлось пойти, чтобы заставить футболистов меньше играть в
Хазенхюттль посчитал нужным защищать спортсменов от видеоигр. «Это значит помогать им не проводить столько времени за игрой», — сказал тренер.
В январе 2018-го полузащитник южноафриканского «Мамелоди Сандаунc» Хломфо Кекана стал лучшим игроком матча чемпионата страны. В качестве приза он получил сертификат на пять гигабайт мобильного интернета.