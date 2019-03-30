Тренер клуба АПЛ защитил игроков от интернета

На такой шаг тренеру пришлось пойти, чтобы заставить футболистов меньше играть в онлайн-игры. Хазенхюттль объяснил, что игры вызывают привыкание, поэтому против них нужно действовать. «Если быть честным, это как алкоголизм или наркомания», — поделился мнением специалист.