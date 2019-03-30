«Манчестер Сити» обыграл в гостях «Фулхэм» в матче чемпионата Англии
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Футболисты «Манчестер Сити» обыграли в гостях «Фулхэм» в матче 32-го тура чемпионата Англии.
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Футболисты «Манчестер Сити» обыграли в гостях «Фулхэм» в матче 32-го тура чемпионата Англии.
Встреча, прошедшая в субботу в Лондоне на «Крэйвен Коттедж», завершилась со счетом 2:0 в пользу манкунианцев. У победителей мячи забили Бернарду Силва (5-я минута) и Серхио Агуэро (27).
«МанСити» набрал 77 очков и снова вышел на первое место в таблице
|Скотт Паркер
|Хосеп Гвардьола
|Бернарду Силва(Серхио Агуэро)
|5′
|Серхио Агуэро(Бернарду Силва)
|27′
|25
|Серхио Рико
|31
|Эдерсон
|5
|Калум Чемберс
|2
|Кайл Уокер
|20
|Максим Ле Маршан
80′
|14
|Эмерик Ляпорт
|21
|Тимоти Фосу-Менса
|30
|Николас Отаменди
|22
|Сайрус Кристи
67′
|8
|Илкай Гюндоган
|23
|Джо Брайан
|21
|Давид Сильва
|3
|Райан Сессеньон
|35
|Александр Зинченко
|29
|Андре-Франк Замбо
|20
|Бернарду Силва
|10
|Том Кэрни
70′
|17
|Кевин Де Брейне
75′
|14
|Андре Шюррле
|25
|Фернандинью
|11
|Флойд Айите
64′
|7
|Рахим Стерлинг
88′
|7
|Нескенс Кебано
|26
|Рияд Махрез
|12
|Райан Бабел
88′
|10
|Серхио Агуэро
57′
|6
|Кевин Макдональд
|33
|Габриэл Жезус
|2
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|5
|Удары (всего)
|24
|0
|Удары в створ
|7
|0
|Штанги, перекладины
|0
|0
|Угловые
|11
|4
|Фолы
|12
|4
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Кевин Френд(Англия)