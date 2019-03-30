«Манчестер Сити» обыграл в гостях «Фулхэм» в матче чемпионата Англии

Встреча, прошедшая в субботу в Лондоне на «Крэйвен Коттедж», завершилась со счетом 2:0 в пользу манкунианцев. У победителей мячи забили Бернарду Силва (5-я минута) и Серхио Агуэро (27).

«МанСити» набрал 77 очков и снова вышел на первое место в таблице премьер-лиги, обойдя на один балл «Ливерпуль». «Фулхэм» с 17 очками идет на предпоследней 19-й строчке. «Дачники» потерпели восьмое поражение подряд.