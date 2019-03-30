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17:34 (мск), источник: Р-Спорт

«Манчестер Сити» обыграл в гостях «Фулхэм» в матче чемпионата Англии

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Футболисты «Манчестер Сити» обыграли в гостях «Фулхэм» в матче 32-го тура чемпионата Англии.

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Источник: AFP 2019

Встреча, прошедшая в субботу в Лондоне на «Крэйвен Коттедж», завершилась со счетом 2:0 в пользу манкунианцев. У победителей мячи забили Бернарду Силва (5-я минута) и Серхио Агуэро (27).

«МанСити» набрал 77 очков и снова вышел на первое место в таблице премьер-лиги, обойдя на один балл «Ливерпуль». «Фулхэм» с 17 очками идет на предпоследней 19-й строчке. «Дачники» потерпели восьмое поражение подряд.

Фулхэм
0:2
Первый тайм: 0:2
Манчестер Сити
Футбол, Англия, Тур 3230.03.2019, 15:30 (МСК UTC+3)Craven Cottage
Главные тренеры
Скотт ПаркерХосеп Гвардьола
Голы
Бернарду Силва(Серхио Агуэро)5′
Серхио Агуэро(Бернарду Силва)27′
Составы команд
25Серхио Рико
31Эдерсон
5Калум Чемберс
2Кайл Уокер
20Максим Ле Маршан
80′
14Эмерик Ляпорт
21Тимоти Фосу-Менса
30Николас Отаменди
22Сайрус Кристи
67′
8Илкай Гюндоган
23Джо Брайан
21Давид Сильва
3Райан Сессеньон
35Александр Зинченко
29Андре-Франк Замбо
20Бернарду Силва
10Том Кэрни
70′
17Кевин Де Брейне
75′
14Андре Шюррле
25Фернандинью
11Флойд Айите
64′
7Рахим Стерлинг
88′
7Нескенс Кебано
26Рияд Махрез
12Райан Бабел
88′
10Серхио Агуэро
57′
6Кевин Макдональд
33Габриэл Жезус
Статистика
2Желтые карточки0
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
5Удары (всего)24
0Удары в створ7
0Штанги, перекладины0
0Угловые11
4Фолы12
4Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяКевин Френд(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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