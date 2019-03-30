Солигорский «Шахтер» победил «Торпедо» в матче чемпионата Беларуси
30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты солигорского «Шахтера» победили минское «Торпедо» — 1:0 — в матче чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты солигорского «Шахтера» победили минское «Торпедо» — 1:0 — в матче чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Встреча в Солигорске прошла с преимуществом хозяев, но только в конце второго тайма они смогли дожать соперников. На 86-й минуте игры победный гол забил опытный форвард «Шахтера» Николай Януш.
Позже чемпионы страны футболисты БАТЭ на поле «Борисов-Арены» примут могилевский клуб «Дняпро».
Результаты других встреч: «Минск» — «Витебск» — 0:0, «Гомель» — «Неман» (Гродно) — 2:3, «Ислочь» (Минский район) — «Городея» — 2:0.
Первый тур завершится тремя воскресными матчами: обладатель бронзы минское «Динамо» встретится с мозырской «Славией», в Жодино «Торпедо-БелАЗ» сыграет с брестским «Динамо», а «Слуцк» будет соперничать с дебютантом элитного дивизиона минским «Энергетиком-БГУ».