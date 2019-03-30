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18:43 (мск), источник: Vesti.kz

Моуринью разорил «Манчестер Юнайтед»

Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» столкнулся с финансовыми трудностями. Об этом пишет Marca.

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По информации источника, причиной послужили полмиллиарда евро, которые «МЮ» потратил на трансферы при Жозе Моуринью.

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Отмечается, что исправить ситуацию может продажа полузащитника манкунианцев Поля Погба.

Француз зарабатывает на «Олд Траффорд» 14 миллионов евро в год — это сильно давит на клуб. Мино Райола, агент Погба, подталкивает полузащитника к переходу в мадридский «Реал».

Долг «Юнайтед» составляет 300 миллионов евро. У клуба застопорились переговоры о новых соглашениях с тремя игроками — Андером Эррерой, Хуаном Матой и Давидом Де Хеа.

Напомним, Моуринью возглавил «МЮ» в мае 2016 года, но в декабре 2018-го был уволен. На посту главного тренера португальца сменил Уле-Гуннар Сульшер.

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