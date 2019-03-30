Моуринью разорил «Манчестер Юнайтед»
Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» столкнулся с финансовыми трудностями. Об этом пишет Marca.
Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» столкнулся с финансовыми трудностями. Об этом пишет Marca.
По информации источника, причиной послужили полмиллиарда евро, которые «МЮ» потратил на трансферы при Жозе Моуринью.
Отмечается, что исправить ситуацию может продажа полузащитника манкунианцев Поля Погба.
Француз зарабатывает на «Олд Траффорд» 14 миллионов евро в год — это сильно давит на клуб. Мино Райола, агент Погба, подталкивает полузащитника к переходу в мадридский «Реал».
Долг «Юнайтед» составляет 300 миллионов евро. У клуба застопорились переговоры о новых соглашениях с тремя игроками — Андером Эррерой, Хуаном Матой и Давидом Де Хеа.
Напомним, Моуринью возглавил «МЮ» в мае 2016 года, но в декабре 2018-го был уволен. На посту главного тренера португальца сменил