Моуринью разорил «Манчестер Юнайтед»

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По информации источника, причиной послужили полмиллиарда евро, которые «МЮ» потратил на трансферы при Жозе Моуринью.

Отмечается, что исправить ситуацию может продажа полузащитника манкунианцев Поля Погба.

Француз зарабатывает на «Олд Траффорд» 14 миллионов евро в год — это сильно давит на клуб. Мино Райола, агент Погба, подталкивает полузащитника к переходу в мадридский «Реал».

Долг «Юнайтед» составляет 300 миллионов евро. У клуба застопорились переговоры о новых соглашениях с тремя игроками — Андером Эррерой, Хуаном Матой и Давидом Де Хеа.