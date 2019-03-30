«Удинезе» победил «Дженоа» в матче чемпионата Италии
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. «Удинезе» дома обыграл «Дженоа» в матче 29-го тура чемпионата Италии по футболу.
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. «Удинезе» дома обыграл «Дженоа» в матче 29-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча, прошедшая в субботу в Удине, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Голы забили Стефано
|Игор Тудор
|Чезаре Пранделли
|Стефано Окака Чука(Секу Фофана)
|4′
|Роландо Мандрагора(Игнасио Пуссетто)
|61′
|1
|Хуан Муссо
|97
|Йонуц Раду
|5
|Уильям Трост-Эконг
|4
|Доменико Кришито
42′
|19
|Йенс Стрюгер Ларсен
33′
|17
|Кристиан Ромеро
|87
|Себастьен Де Майо
|32
|Педру Перейра
78′
|90
|Марвин Зегелар
40′
|87
|Эрвин Зуканович
|38
|Роландо Мандрагора
|8
|Лукас Лерагер
|10
|Родриго де Пауль
|21
|Иван Радованович
|23
|Игнасио Пуссетто
|11
|Кристиан Куаме
|6
|Секу Фофана
85′
|18
|Эстебан Ролон
4′45′
|8
|Эммануэл Агьеманг-Баду
|24
|Даниэль Бесса
46′
|30
|Раньери Гимарайнш Сандру
38′63′
|22
|Дарко Лазович
45′
|11
|Валон Бехрами
|19
|Горан Пандев
|7
|Стефано Окака Чука
74′
|27
|Стефано Стураро
70′
|15
|Кевин Лазанья
|10
|Джанлука Лападула
|3
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|12
|Удары (всего)
|21
|5
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|5
|11
|Фолы
|17
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Лука Пайретто(Италия)