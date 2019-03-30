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19:47 (мск), источник: Р-Спорт

«Удинезе» победил «Дженоа» в матче чемпионата Италии

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. «Удинезе» дома обыграл «Дженоа» в матче 29-го тура чемпионата Италии по футболу.

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Встреча, прошедшая в субботу в Удине, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Голы забили Стефано Окака-Чука (4-я минута) и Роландо Мандрагора (61).

Удинезе
2:0
Первый тайм: 1:0
Дженоа
Футбол, Италия, Тур 2930.03.2019, 17:00 (МСК UTC+3)Dacia Arena
Главные тренеры
Игор ТудорЧезаре Пранделли
Голы
Стефано Окака Чука(Секу Фофана)4′
Роландо Мандрагора(Игнасио Пуссетто)61′
Составы команд
1Хуан Муссо
97Йонуц Раду
5Уильям Трост-Эконг
4Доменико Кришито
42′
19Йенс Стрюгер Ларсен
33′
17Кристиан Ромеро
87Себастьен Де Майо
32Педру Перейра
78′
90Марвин Зегелар
40′
87Эрвин Зуканович
38Роландо Мандрагора
8Лукас Лерагер
10Родриго де Пауль
21Иван Радованович
23Игнасио Пуссетто
11Кристиан Куаме
6Секу Фофана
85′
18Эстебан Ролон
4′45′
8Эммануэл Агьеманг-Баду
24Даниэль Бесса
46′
30Раньери Гимарайнш Сандру
38′63′
22Дарко Лазович
45′
11Валон Бехрами
19Горан Пандев
7Стефано Окака Чука
74′
27Стефано Стураро
70′
15Кевин Лазанья
10Джанлука Лападула
Статистика
3Желтые карточки4
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
12Удары (всего)21
5Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
3Угловые5
11Фолы17
2Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяЛука Пайретто(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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