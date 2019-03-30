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20:25 (мск), источник: Р-Спорт

«Манчестер Юнайтед» дома победил «Уотфорд» в 32-м туре чемпионата Англии

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Футболисты «Манчестер Юнайтед» на своем поле нанесли поражение «Уотфорду» в 32-м туре чемпионата Англии.

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Источник: AP 2019

Субботняя игра в Манчестере завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

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Голы в составе «Юнайтед» забили Маркус Рэшфорд (28-я минута) и Антони Марсьяль (73). У «Уотфорда» отличился Абдулайе Дукуре (90).

Результаты параллельных матчей тура:

«Бёрнли» — «Вулверхэмптон» 2:0,

«Брайтон» — «Саутгемптон» — 0:1,

«Лестер» — «Борнмут» — 2:0.

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