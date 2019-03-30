«Манчестер Юнайтед» дома победил «Уотфорд» в 32-м туре чемпионата Англии
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Футболисты «Манчестер Юнайтед» на своем поле нанесли поражение «Уотфорду» в 32-м туре чемпионата Англии.
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Футболисты «Манчестер Юнайтед» на своем поле нанесли поражение «Уотфорду» в 32-м туре чемпионата Англии.
Субботняя игра в Манчестере завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.
Голы в составе «Юнайтед» забили Маркус Рэшфорд (28-я минута) и Антони Марсьяль (73). У «Уотфорда» отличился Абдулайе Дукуре (90).
Результаты параллельных матчей тура:
«Бёрнли» — «Вулверхэмптон» 2:0,
«Брайтон» — «Саутгемптон» — 0:1,
«Лестер» — «Борнмут» — 2:0.