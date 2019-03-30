«Хаддерсфилд» первым лишился шансов остаться в английской премьер-лиге
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. «Хаддерсфилд Таун» стал первым клубом, который покинет английскую
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. «Хаддерсфилд Таун» стал первым клубом, который покинет английскую
Встреча, прошедшая в субботу в Лондоне на «Селлхерст Парк», завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.
У победителей мячи забили Лука Миливоевич с пенальти (77-я минута) и Патрик Ван Анхольт (88).
После 32 туров в активе «Хаддерсфилда» 14 очков и «терьеры» отстают от занимающего «спасительное» 17-е место «Бернли» на 19 очков. В нынешнем сезоне команде осталось провести только шесть матчей в
«Хаддерсфилд» повторил антирекорд английской
|Рой Ходжсон
|Ян Зиверт
|Лука Миливоевич
|76′
|Патрик ван Анхолт(Вильфрид Заа)
|88′
|31
|Висенте Гуаита
|12
|Бен Хамер
|3
|Патрик ван Анхолт
|2
|Том Смит
|5
|Джеймс Томкинс
|5
|Теренс Конголо
|6
|Скотт Данн
|26
|Кристофер Шиндлер
|15
|Джеффри Шлупп
|37
|Эрик Дурм
|29
|Аарон Ван-Биссака
|6
|Джонатан Хогг
|4
|Лука Миливоевич
|10
|Аарон Муй
|11
|Вильфрид Заа
|16
|Карлан Грант
|7
|Макс Майер
45′
|15
|Крис Леве
80′
|18
|Джеймс Макартур
|19
|Дэниэл Уильямс
|10
|Эндрос Таунсенд
80′
|7
|Жуниньо Бакуна
80′
|8
|Шейку Куяте
|9
|Элиас Качунга
|23
|Миши Батшуайи
73′
|21
|Алекс Притчард
90′
|17
|Кристиан Бентеке
|27
|Йон Горенц-Станкович
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|19
|Удары (всего)
|15
|5
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|5
|10
|Фолы
|7
|6
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Ли Проберт(Англия)