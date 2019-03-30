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20:30 (мск), источник: Р-Спорт

«Хаддерсфилд» первым лишился шансов остаться в английской премьер-лиге

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. «Хаддерсфилд Таун» стал первым клубом, который покинет английскую премьер-лигу по итогам нынешнего сезона, уступив в матче 32-го тура чемпионата Англии по футболу лондонскому «Кристал Пэлас».

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Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в субботу в Лондоне на «Селлхерст Парк», завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

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У победителей мячи забили Лука Миливоевич с пенальти (77-я минута) и Патрик Ван Анхольт (88).

После 32 туров в активе «Хаддерсфилда» 14 очков и «терьеры» отстают от занимающего «спасительное» 17-е место «Бернли» на 19 очков. В нынешнем сезоне команде осталось провести только шесть матчей в премьер-лиге.

«Хаддерсфилд» повторил антирекорд английской премьер-лиги по самому раннему вылету из элитного дивизиона. Ранее за шесть туров до конца сезона лишались шансов на сохранение прописки «Дерби Каунти» в сезоне-2007/08 и «Ипсвич Таун» в сезоне-1994/95.

Кристал Пэлас
2:0
Первый тайм: 0:0
Хаддерсфилд
Футбол, Англия, Тур 3230.03.2019, 18:00 (МСК UTC+3)Selhurst Park
Главные тренеры
Рой ХоджсонЯн Зиверт
Голы
Лука Миливоевич76′
Патрик ван Анхолт(Вильфрид Заа)88′
Составы команд
31Висенте Гуаита
12Бен Хамер
3Патрик ван Анхолт
2Том Смит
5Джеймс Томкинс
5Теренс Конголо
6Скотт Данн
26Кристофер Шиндлер
15Джеффри Шлупп
37Эрик Дурм
29Аарон Ван-Биссака
6Джонатан Хогг
4Лука Миливоевич
10Аарон Муй
11Вильфрид Заа
16Карлан Грант
7Макс Майер
45′
15Крис Леве
80′
18Джеймс Макартур
19Дэниэл Уильямс
10Эндрос Таунсенд
80′
7Жуниньо Бакуна
80′
8Шейку Куяте
9Элиас Качунга
23Миши Батшуайи
73′
21Алекс Притчард
90′
17Кристиан Бентеке
27Йон Горенц-Станкович
Статистика
0Желтые карточки0
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
19Удары (всего)15
5Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
5Угловые5
10Фолы7
6Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяЛи Проберт(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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