«Хаддерсфилд» первым лишился шансов остаться в английской премьер-лиге

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Встреча, прошедшая в субботу в Лондоне на «Селлхерст Парк», завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

У победителей мячи забили Лука Миливоевич с пенальти (77-я минута) и Патрик Ван Анхольт (88).

После 32 туров в активе «Хаддерсфилда» 14 очков и «терьеры» отстают от занимающего «спасительное» 17-е место «Бернли» на 19 очков. В нынешнем сезоне команде осталось провести только шесть матчей в премьер-лиге.