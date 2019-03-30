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20:33 (мск), источник: Р-Спорт

Дубль Месси принес «Барселоне» победу над «Эспаньолом» в чемпионате Испании

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Футболисты «Барселоны» на своем поле добились победы над «Эспаньолом» в матче 29-го тура чемпионата Испании.

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8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Субботняя игра в Барселоне завершилась со счетом 2:0. Оба мяча забил Лионель Месси (71-я и 89-я минуты).

«Сине-гранатовые» не проигрывают в национальном первенстве с 11 ноября 2018 года и с 69 очками занимают первое место в турнирной таблице. У идущего следом мадридского «Атлетико» в активе 56 баллов и одна игра в запасе. «Эспаньол» идет 14-м (34 очка).

Вконтакте
Барселона
2:0
Первый тайм: 0:0
Эспаньол
Футбол, Испания, Тур 2930.03.2019, 18:15 (МСК UTC+3)Camp Nou
Главные тренеры
Эрнесто ВальвердеРуби
Голы
Лионель Месси71′
Лионель Месси(Филипе Силва Малком)89′
Составы команд
1Марк-Андре тер Штеген
13Родригес Диего Лопес
18Жорди Альба
8Роберто Росалес
90+3′
3Жерар Пике
28Адрия Педроса
87′
15Клеман Лангле
5Эдиналду Гомес Налду
4Иван Ракитич
22Марио Эрмосо
5Серхио Бускетс
27Льюис Лопес
9Луис Суарес
21Марк Рока
10Лионель Месси
23Эстебан Гранеро
73′
2Нелсон Семеду
59′
4Мата Виктор Санчес
69′78′
20Сержи Роберто
2Альфа Семеду
8Артур
59′
14Оскар Мелендо
65′
14Филипе Силва Малком
9де ла Фуэнте Серхио Гарсия
7Филиппе Коутинью
82′
7Борха Иглесиас
64′
22Артуро Видаль
24У Лэй
Статистика
0Желтые карточки4
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
13Удары (всего)4
3Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
5Угловые2
15Фолы14
2Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяКарлос дель Серро Гранде(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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