Дубль Месси принес «Барселоне» победу над «Эспаньолом» в чемпионате Испании

Субботняя игра в Барселоне завершилась со счетом 2:0. Оба мяча забил Лионель Месси (71-я и 89-я минуты).

«Сине-гранатовые» не проигрывают в национальном первенстве с 11 ноября 2018 года и с 69 очками занимают первое место в турнирной таблице. У идущего следом мадридского «Атлетико» в активе 56 баллов и одна игра в запасе. «Эспаньол» идет 14-м (34 очка).