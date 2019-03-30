Дубль Месси принес «Барселоне» победу над «Эспаньолом» в чемпионате Испании
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Футболисты «Барселоны» на своем поле добились победы над «Эспаньолом» в матче 29-го тура чемпионата Испании.
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Футболисты «Барселоны» на своем поле добились победы над «Эспаньолом» в матче 29-го тура чемпионата Испании.
Субботняя игра в Барселоне завершилась со счетом 2:0. Оба мяча забил Лионель Месси (71-я и 89-я минуты).
«Сине-гранатовые» не проигрывают в национальном первенстве с 11 ноября 2018 года и с 69 очками занимают первое место в турнирной таблице. У идущего следом мадридского «Атлетико» в активе 56 баллов и одна игра в запасе. «Эспаньол» идет 14-м (34 очка).
|Эрнесто Вальверде
|Руби
|Лионель Месси
|71′
|Лионель Месси(Филипе Силва Малком)
|89′
|1
|Марк-Андре тер Штеген
|13
|Родригес Диего Лопес
|18
|Жорди Альба
|8
|Роберто Росалес
90+3′
|3
|Жерар Пике
|28
|Адрия Педроса
87′
|15
|Клеман Лангле
|5
|Эдиналду Гомес Налду
|4
|Иван Ракитич
|22
|Марио Эрмосо
|5
|Серхио Бускетс
|27
|Льюис Лопес
|9
|Луис Суарес
|21
|Марк Рока
|10
|Лионель Месси
|23
|Эстебан Гранеро
73′
|2
|Нелсон Семеду
59′
|4
|Мата Виктор Санчес
69′78′
|20
|Сержи Роберто
|2
|Альфа Семеду
|8
|Артур
59′
|14
|Оскар Мелендо
65′
|14
|Филипе Силва Малком
|9
|де ла Фуэнте Серхио Гарсия
|7
|Филиппе Коутинью
82′
|7
|Борха Иглесиас
64′
|22
|Артуро Видаль
|24
|У Лэй
|0
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|13
|Удары (всего)
|4
|3
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|2
|15
|Фолы
|14
|2
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Карлос дель Серро Гранде(Испания)