Футболисты БАТЭ победно стартовали в чемпионате Беларуси

Действующие чемпионы страны принимали на поле «Борисов-Арены» могилевский «Дняпро» и забили по голу в каждом тайме.

Первый тур завершится тремя воскресными матчами — обладатель бронзы стличное «Динамо» на поле ФК «Минск» встретится с гостями из мозырской «Славии», в Жодино «Торпедо-БелАЗ» сыграет с брестским «Динамо», а «Слуцк» у себя дома будет соперничать с дебютантом элитного дивизиона минским «Энергетиком-БГУ».