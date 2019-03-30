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20:46 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты БАТЭ победно стартовали в чемпионате Беларуси

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовскооо БАТЭ победно стартовали в 29-м чемпионате Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Reuters

Действующие чемпионы страны принимали на поле «Борисов-Арены» могилевский «Дняпро» и забили по голу в каждом тайме.

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На 29-й минуте встречи счет открыл Дмитрий Бага, а на 61-й минуте Максим Скавыш установил окончательный результат — 2:0.

Результаты других встреч стартового тура: «Минск» — «Витебск» — 0:0, «Гомель» — «Неман» (Гродно) — 2:3, «Ислочь» (Минский район) — «Городея» — 2:0, «Шахтер» (Солигорск) — «Торпедо» (Минск) — 1:0.

Первый тур завершится тремя воскресными матчами — обладатель бронзы стличное «Динамо» на поле ФК «Минск» встретится с гостями из мозырской «Славии», в Жодино «Торпедо-БелАЗ» сыграет с брестским «Динамо», а «Слуцк» у себя дома будет соперничать с дебютантом элитного дивизиона минским «Энергетиком-БГУ».

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