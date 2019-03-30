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21:50 (мск), источник: Sport24

Месси снова забил со штрафного. Притом ударом такой силы, что его взяла бы и ваша бабушка

А еще обогнал Иньесту по количеству матчей за «Барсу».

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Перед дерби с «Эспаньолом» Пике круто прошелся по соперникам — в том числе сказал, что у него денег намного больше, чем бюджет «Эспаньола» на сезон (57 млн евро). А еще заявил, что Лео Месси — один из самых больших троллей, которых он когда-либо видел.

Про застенчивого и тихого на публике Месси странно такое слышать, но в какой-то мере Пике прав. На футбольном поле Лионель тот еще тролль. Издевательские голы соперникам — то, что он любит делать больше всего.

Вот и в игре с «Эспаньолом» он снова исполнил что-то очень странное и причудливое — а именно забил черпачком со штрафного. Что это вообще было?

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Кстати, это 5-й его гол со штрафного в Ла Лиге в этом сезоне (больше в топ-5 не забивал никто), 6-й в этом сезоне и 26-й за 28 лет, на два больше, чем за этот же промежуток у всего «Реала». А еще это 40-й гол аргентинца в сезоне, в 10 последних сезонах он не забивал меньше 40.

Точку в матче поставил все тот же Месси — буднично замкнул передачу Малкома.

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Это 334-я победа Месси в чемпионате Испании. Он сравнялся по этому показателю с Икером Касильясом, это рекорд турнира. Только Лео для этого понадобилось 445 матчей, а легенде «Реала» — 510.

А еще это был 675-й матч Лионеля за «Барселону» — он опередил Андреса Иньесту, который провел 674 игры.

Больше за «Барсу» сыграл только Хави, который выходил на поле в сине-гранатовой футболке 767 игр. Ну, еще сотню матчей Месси точно проведет. И за это время еще точно потроллит весь мир.

Испания. Ла Лига. 29-й тур.

«Барселона» — «Эспаньол» — 2:0.

Голы: Месси, 71 (1:0); Месси, 89 (2:0).

Смотрите также: «Реал» проиграл «Барселоне» в класико

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Барселона
2:0
Первый тайм: 0:0
Эспаньол
Футбол, Испания, Тур 2930.03.2019, 18:15 (МСК UTC+3)Camp Nou
Главные тренеры
Эрнесто ВальвердеРуби
Голы
Лионель Месси71′
Лионель Месси(Филипе Силва Малком)89′
Составы команд
1Марк-Андре тер Штеген
13Родригес Диего Лопес
18Жорди Альба
8Роберто Росалес
90+3′
3Жерар Пике
28Адрия Педроса
87′
15Клеман Лангле
5Эдиналду Гомес Налду
4Иван Ракитич
22Марио Эрмосо
5Серхио Бускетс
27Льюис Лопес
9Луис Суарес
21Марк Рока
10Лионель Месси
23Эстебан Гранеро
73′
2Нелсон Семеду
59′
4Мата Виктор Санчес
69′78′
20Сержи Роберто
2Альфа Семеду
8Артур
59′
14Оскар Мелендо
65′
14Филипе Силва Малком
9де ла Фуэнте Серхио Гарсия
7Филиппе Коутинью
82′
7Борха Иглесиас
64′
22Артуро Видаль
24У Лэй
Статистика
0Желтые карточки4
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
13Удары (всего)4
3Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
5Угловые2
15Фолы14
2Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяКарлос дель Серро Гранде(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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