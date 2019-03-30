Месси снова забил со штрафного. Притом ударом такой силы, что его взяла бы и ваша бабушка

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Перед дерби с «Эспаньолом» Пике круто прошелся по соперникам — в том числе сказал, что у него денег намного больше, чем бюджет «Эспаньола» на сезон (57 млн евро). А еще заявил, что Лео Месси — один из самых больших троллей, которых он когда-либо видел.

Про застенчивого и тихого на публике Месси странно такое слышать, но в какой-то мере Пике прав. На футбольном поле Лионель тот еще тролль. Издевательские голы соперникам — то, что он любит делать больше всего.

Вот и в игре с «Эспаньолом» он снова исполнил что-то очень странное и причудливое — а именно забил черпачком со штрафного. Что это вообще было?

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Кстати, это 5-й его гол со штрафного в Ла Лиге в этом сезоне (больше в топ-5 не забивал никто), 6-й в этом сезоне и 26-й за 28 лет, на два больше, чем за этот же промежуток у всего «Реала». А еще это 40-й гол аргентинца в сезоне, в 10 последних сезонах он не забивал меньше 40.

Точку в матче поставил все тот же Месси — буднично замкнул передачу Малкома.

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Это 334-я победа Месси в чемпионате Испании. Он сравнялся по этому показателю с Икером Касильясом, это рекорд турнира. Только Лео для этого понадобилось 445 матчей, а легенде «Реала» — 510.

А еще это был 675-й матч Лионеля за «Барселону» — он опередил Андреса Иньесту, который провел 674 игры.

Больше за «Барсу» сыграл только Хави, который выходил на поле в сине-гранатовой футболке 767 игр. Ну, еще сотню матчей Месси точно проведет. И за это время еще точно потроллит весь мир.

Испания. Ла Лига. 29-й тур.

«Барселона» — «Эспаньол» — 2:0.

Голы: Месси, 71 (1:0); Месси, 89 (2:0).

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