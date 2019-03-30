Месси снова забил со штрафного. Притом ударом такой силы, что его взяла бы и ваша бабушка
А еще обогнал Иньесту по количеству матчей за «Барсу».
А еще обогнал Иньесту по количеству матчей за «Барсу».
Перед дерби с «Эспаньолом» Пике круто прошелся по соперникам — в том числе сказал, что у него денег намного больше, чем бюджет «Эспаньола» на сезон (57 млн евро). А еще заявил, что Лео Месси — один из самых больших троллей, которых он
Про застенчивого и тихого на публике Месси странно такое слышать, но в
Вот и в игре с «Эспаньолом» он снова исполнил
Кстати, это 5-й его гол со штрафного в Ла Лиге в этом сезоне (больше в топ-5 не забивал никто), 6-й в этом сезоне и 26-й за 28 лет, на два больше, чем за этот же промежуток у всего «Реала». А еще это 40-й гол аргентинца в сезоне, в 10 последних сезонах он не забивал меньше 40.
Точку в матче поставил все тот же Месси — буднично замкнул передачу Малкома.
Это 334-я победа Месси в чемпионате Испании. Он сравнялся по этому показателю с Икером Касильясом, это рекорд турнира. Только Лео для этого понадобилось 445 матчей, а легенде «Реала» — 510.
Больше за «Барсу» сыграл только Хави, который выходил на поле в
Испания. Ла Лига. 29-й тур.
«Барселона» — «Эспаньол» — 2:0.
Голы: Месси, 71 (1:0); Месси, 89 (2:0).
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|Эрнесто Вальверде
|Руби
|Лионель Месси
|71′
|Лионель Месси(Филипе Силва Малком)
|89′
|1
|Марк-Андре тер Штеген
|13
|Родригес Диего Лопес
|18
|Жорди Альба
|8
|Роберто Росалес
90+3′
|3
|Жерар Пике
|28
|Адрия Педроса
87′
|15
|Клеман Лангле
|5
|Эдиналду Гомес Налду
|4
|Иван Ракитич
|22
|Марио Эрмосо
|5
|Серхио Бускетс
|27
|Льюис Лопес
|9
|Луис Суарес
|21
|Марк Рока
|10
|Лионель Месси
|23
|Эстебан Гранеро
73′
|2
|Нелсон Семеду
59′
|4
|Мата Виктор Санчес
69′78′
|20
|Сержи Роберто
|2
|Альфа Семеду
|8
|Артур
59′
|14
|Оскар Мелендо
65′
|14
|Филипе Силва Малком
|9
|де ла Фуэнте Серхио Гарсия
|7
|Филиппе Коутинью
82′
|7
|Борха Иглесиас
64′
|22
|Артуро Видаль
|24
|У Лэй
|0
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|13
|Удары (всего)
|4
|3
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|2
|15
|Фолы
|14
|2
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Карлос дель Серро Гранде(Испания)