«Порту» победил «Брагу» в матче чемпионата Португалии

Встреча, прошедшая в субботу в Браге, завершилась со счетом 3:2 в пользу «Порту». У победителей отличились Тикиньо Соарес (26-я и 79-я минуты), забивший второй гол с пенальти, и Алекс Теллес (69 — с пенальти). В составе проигравших голы забили Уилсон Эдуарду (4) и Мурило (47).