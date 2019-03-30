«Порту» победил «Брагу» в матче чемпионата Португалии
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. «Порту» одержал волевую победу над «Брагой» в матче 27-го тура чемпионата Португалии по футболу.
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. «Порту» одержал волевую победу над «Брагой» в матче 27-го тура чемпионата Португалии по футболу.
Встреча, прошедшая в субботу в Браге, завершилась со счетом 3:2 в пользу «Порту». У победителей отличились Тикиньо Соарес (26-я и 79-я минуты), забивший второй гол с пенальти, и Алекс Теллес (69 — с пенальти). В составе проигравших голы забили Уилсон Эдуарду (4) и Мурило (47).
«Порту» с 66 очками лидирует в чемпионате Португалии, «Брага» с 58 баллами идет на третьем месте.