«Анже» ушел от поражения в матче с «Марселем», отыгравшись с 0:2
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Футболисты «Анже» на выезде сыграли вничью с «Марселем» в 30-м туре чемпионата Франции.
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Футболисты «Анже» на выезде сыграли вничью с «Марселем» в 30-м туре чемпионата Франции.
Субботняя игра в Марселе завершилась со счетом 2:2. На дубль Марио Балотелли (4-я и 16-я минуты) гости ответили двумя голами Тома Мангани (36, 76), который оба мяча забил с пенальти. На 79-й минуте красную карточку получил полузащитник «Марселя» Исмаила Сарр.
После 30 туров «Марсель» набрал 48 очков и занимает четвертую строчку в таблице, но у идущих следом «Сент-Этьена» и «Реймса» в активе по 46 баллов и по одной игре в запасе. «Анже» идет 11-м с 37 очками в активе. Такое же количество баллов и у «Нима», который сыграл на два матча меньше.
|Руди Гарсия
|Стефан Мулен
|Марио Балотелли
|4′
|Тома Мангани
|36′
|Марио Балотелли
|16′
|Тома Мангани
|77′
|16
|Йоан Пеле
|16
|Людовик Бютель
|15
|Дуйе Чалета-Цар
|8
|Исмаэль Траоре
|18
|Жордан Амави
|24
|Ромен Тома
|23
|Адиль Рами
|25
|Абдулай Бамба
|17
|Буна Сарр
40′78′
|5
|Тома Мангани
|5
|Лукас Окампос
26′
|15
|Пьеррик Капель
|9
|Марио Балотелли
|18
|Батист Сантамария
|28
|Валер Жермен
|20
|Флавьен Тэ
|8
|Морган Сансон
56′
|22
|Джефф Рейне-Аделаида
|19
|Луиз Густаву
|6
|Венсан Пажо
58′61′
|26
|Флориан Товен
82′
|9
|Кристиан Лопес
|10
|Димитри Пайет
|10
|Анжело Фюльжини
74′
|27
|Максим Лопес
23′72′
|28
|Фарид Эль Мелали
|12
|Кевин Стротман
|4
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|11
|Удары (всего)
|14
|5
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|7
|18
|Фолы
|10
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Жером Мигельгорри(Франция)