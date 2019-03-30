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21:37 (мск), источник: Р-Спорт

«Анже» ушел от поражения в матче с «Марселем», отыгравшись с 0:2

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Футболисты «Анже» на выезде сыграли вничью с «Марселем» в 30-м туре чемпионата Франции.

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Источник: Reuters

Субботняя игра в Марселе завершилась со счетом 2:2. На дубль Марио Балотелли (4-я и 16-я минуты) гости ответили двумя голами Тома Мангани (36, 76), который оба мяча забил с пенальти. На 79-й минуте красную карточку получил полузащитник «Марселя» Исмаила Сарр.

После 30 туров «Марсель» набрал 48 очков и занимает четвертую строчку в таблице, но у идущих следом «Сент-Этьена» и «Реймса» в активе по 46 баллов и по одной игре в запасе. «Анже» идет 11-м с 37 очками в активе. Такое же количество баллов и у «Нима», который сыграл на два матча меньше.

Марсель
2:2
Первый тайм: 2:1
Анже
Футбол, Франция, Тур 3030.03.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Velodrome
Главные тренеры
Руди ГарсияСтефан Мулен
Голы
Марио Балотелли4′
Тома Мангани36′
Марио Балотелли16′
Тома Мангани77′
Составы команд
16Йоан Пеле
16Людовик Бютель
15Дуйе Чалета-Цар
8Исмаэль Траоре
18Жордан Амави
24Ромен Тома
23Адиль Рами
25Абдулай Бамба
17Буна Сарр
40′78′
5Тома Мангани
5Лукас Окампос
26′
15Пьеррик Капель
9Марио Балотелли
18Батист Сантамария
28Валер Жермен
20Флавьен Тэ
8Морган Сансон
56′
22Джефф Рейне-Аделаида
19Луиз Густаву
6Венсан Пажо
58′61′
26Флориан Товен
82′
9Кристиан Лопес
10Димитри Пайет
10Анжело Фюльжини
74′
27Максим Лопес
23′72′
28Фарид Эль Мелали
12Кевин Стротман
Статистика
4Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
11Удары (всего)14
5Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
3Угловые7
18Фолы10
2Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяЖером Мигельгорри(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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