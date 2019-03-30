«Анже» ушел от поражения в матче с «Марселем», отыгравшись с 0:2

Субботняя игра в Марселе завершилась со счетом 2:2. На дубль Марио Балотелли (4-я и 16-я минуты) гости ответили двумя голами Тома Мангани (36, 76), который оба мяча забил с пенальти. На 79-й минуте красную карточку получил полузащитник «Марселя» Исмаила Сарр.

После 30 туров «Марсель» набрал 48 очков и занимает четвертую строчку в таблице, но у идущих следом «Сент-Этьена» и «Реймса» в активе по 46 баллов и по одной игре в запасе. «Анже» идет 11-м с 37 очками в активе. Такое же количество баллов и у «Нима», который сыграл на два матча меньше.