Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Алавес0
Атлетико2
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Сампдория1
Милан0
Футбол. Зарубежный
20:30
Вест Хэм Юнайтед0
Эвертон2
Футбол. Зарубежный
20:30
РБ Лейпциг5
Герта0
Футбол. Зарубежный
20:30
Сельта3
Вильярреал2
Футбол. Зарубежный
20:00
Ювентус1
Эмполи0
Футбол. Зарубежный
19:00
Марсель2
Анже2
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ростов2
Урал1
Футбол. Зарубежный
18:15
Барселона2
Эспаньол0
Футбол. Зарубежный
18:00
Брайтон & Хоув0
Саутгемптон1
Футбол. Зарубежный
18:00
Бернли2
Вулверхэмптон Уондерерс0
Футбол. Зарубежный
18:00
Кристал Пэлас2
Хаддерсфилд0
Футбол. Зарубежный
18:00
Лестер2
Борнмут0
Футбол. Зарубежный
18:00
Манчестер Юнайтед2
Уотфорд1
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия Д2
Вольфсбург0
Футбол. Зарубежный
17:30
Вердер3
Майнц1
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург1
Бавария1
Футбол. Зарубежный
17:30
Фортуна Д3
Боруссия М1
Футбол. Зарубежный
17:30
Нюрнберг3
Аугсбург0
Футбол. Первый дивизион
17:00
Мордовия0
Сочи2
Футбол. Первый дивизион
17:00
Балтика2
Химки1
Футбол. Зарубежный
17:00
Удинезе2
Дженоа0
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ахмат1
Спартак3
Футбол. Первый дивизион
16:00
Тамбов2
Луч1
Футбол. Первый дивизион
16:00
Армавир0
Спартак-20
Футбол. Зарубежный
15:30
Фулхэм0
Манчестер Сити2
Футбол. Первый дивизион
15:00
Краснодар-21
Шинник1
Футбол. Зарубежный
15:00
Хетафе0
Леганес2
Футбол. Первый дивизион
14:00
Нижний Новгород1
Факел0
Футбол. Премьер-лига
14:00
Динамо0
Локомотив1
Футбол. Первый дивизион
13:00
Сибирь1
Чертаново2
Футбол. Первый дивизион
12:00
Зенит-20
Ротор1
Футбол. Первый дивизион
12:00
Тюмень1
Томь2
Футбол. Премьер-лига
11:30
Енисей1
Рубин1
Все события
Фоторепортажи
20Главная красавица биатлона завоевала Кубок мира
9Сборная России разгромила команду Казахстана
22:01 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» купил за полмиллиона легионера с опытом игры в Лиге Европы

Полузащитник сербского «Партизана» и сборной Черногории по футболу Небойша Косович перешел в алматинский «Кайрат», сообщает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

24-летний хавбек подписал с казахстанским клубом контракт сроком на два года.

Читайте также
«Астана» и «Кайрат» играют на «старом багаже», или у кого лучшие новички в КПЛ-2019

Сумма трансфера составила 450 тысяч евро.

Кроме того, «Кайрат» будет обязан выплатить «Партизану» десять процентов от последующей продажи игрока.

В «Партизан» Косович пришел в 2015 году в статусе свободного агента после ухода из льежского «Стандарда». В текущем сезоне чемпионата Сербии он провел шесть матчей. В прошлом сезоне в составе «Партизана» Косович провел шесть матчей в Лиге Европы.

В составе сборной Черногории хавбек играл в Лиге наций и принял участие в матче отбора на Евро-2020.

Кайрат
НовостиМатчиСоставСтатистика
Черногория
НовостиМатчиСоставСтатистика
Партизан
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
"Кайрат" купил за полмиллиона легионера с опытом игры в Лиге Европы
«Спартак» должен благодарить Семенова. Он принес результат
ЦСКА снова одолел СКА в полуфинале Кубка Гагарина
ФК «Локомотив» второй раз подряд побеждает благодаря пенальти
Моуринью разорил «Манчестер Юнайтед»
«Рухнули все линии». Почему показали только половину матча РПЛ
Главный тренер «Спартака»: Будем бороться за чемпионство
Казахстанский боец нокаутировал россиянина
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь