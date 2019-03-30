«Кайрат» купил за полмиллиона легионера с опытом игры в Лиге Европы

24-летний хавбек подписал с казахстанским клубом контракт сроком на два года.

Сумма трансфера составила 450 тысяч евро.

Кроме того, «Кайрат» будет обязан выплатить «Партизану» десять процентов от последующей продажи игрока.

В «Партизан» Косович пришел в 2015 году в статусе свободного агента после ухода из льежского «Стандарда». В текущем сезоне чемпионата Сербии он провел шесть матчей. В прошлом сезоне в составе «Партизана» Косович провел шесть матчей в Лиге Европы.