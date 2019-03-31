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01:04 (мск), источник: Р-Спорт

Гол Кена принес «Ювентусу» победу над «Эмполи» в матче чемпионата Италии

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Туринский «Ювентус» нанес поражение «Эмполи» в матче 29-го тура чемпионата Италии по футболу.

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Источник: AFP 2019

Встреча, состоявшаяся в Турине в субботу, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля, единственный гол на 72-й минуте забил Мойзе Кен.

«Ювентус» лидирует в турнирной таблице серии А, имея в своем активе 78 очков после 29 проведенных игр, вторым идет «Наполи» (60 баллов), имеющий матч в запасе. «Эмполи» (25 очков) располагается на 17-й строчке.

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