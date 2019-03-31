Гол Кена принес «Ювентусу» победу над «Эмполи» в матче чемпионата Италии

Встреча, состоявшаяся в Турине в субботу, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля, единственный гол на 72-й минуте забил Мойзе Кен.

«Ювентус» лидирует в турнирной таблице серии А, имея в своем активе 78 очков после 29 проведенных игр, вторым идет «Наполи» (60 баллов), имеющий матч в запасе. «Эмполи» (25 очков) располагается на 17-й строчке.