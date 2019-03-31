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13:09 (мск), источник: Чемпионат.com

«Милан» пропустил самый быстрый гол в Серии А за последние 15 лет

Нападающий «Сампдории» Грегоре Дефрель открыл счёт в домашнем матче 29-го тура итальянской Серии А с «Миланом» на 33-й секунде.

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Источник: AP 2019

Дефрель побежал в штрафную площадь «Милана» прессинговать вратаря Джанлуиджи Доннарумму, который в итоге отдал передачу прямо ему в ноги.

Как сообщает Opta, этот пропущенный мяч стал для «Милана» самым быстрым в чемпионате Италии с сезона-2004/05.

«Милан» занимает четвёртое место в турнирной таблице итальянского первенства. Команда Дженнаро Гаттузо набрала 51 очко в 28 встречах, «Сампдория» (42) — на девятом месте. Возглавляет таблицу туринский «Ювентус» (78).

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Сампдория
1:0
Первый тайм: 1:0
Милан
Футбол, Италия, Тур 2930.03.2019, 22:30 (МСК UTC+3)Luigi Ferraris
Главные тренеры
Марко ДжампаолоДженнаро Гаттузо
Голы
Грегуар Дефрель1′
Составы команд
1Эмиль Аудеро
99Джанлуиджи Доннарумма
3Йоахим Андерсен
2Давиде Калабрия
7Якопо Сала
13Алессио Романьоли
15Омар Колли
22Матео Пабло Музаккьо
90+1′
29Никола Мурру
14Темуе Бакайоко
65′
10Деннис Прат
86′
7Самуэль Кастильехо
25′
16Кароль Линетти
10Хакан Чалханоглу
92Грегуар Дефрель
19Кшиштоф Пентек
4Роналду Виейра
37′79′
68Рикардо Родригес
45′
14Якуб Янкто
12Андреа Конти
11Гастон Рамирес
66′
21Лукас Билья
71′
5Риккардо Сапонара
39Лукас Пакета
27Фабио Квальярелла
87′
8Хесус Хоакин Сусо
15′64′
23Маноло Габбьядини
63Патрик Кутроне
Статистика
2Желтые карточки4
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
16Удары (всего)9
7Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
5Угловые10
14Фолы10
3Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяДаниэле Орсато(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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