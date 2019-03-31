«Милан» пропустил самый быстрый гол в Серии А за последние 15 лет
Нападающий «Сампдории» Грегоре Дефрель открыл счёт в домашнем матче 29-го тура итальянской Серии А с «Миланом» на 33-й секунде.
Нападающий «Сампдории» Грегоре Дефрель открыл счёт в домашнем матче 29-го тура итальянской Серии А с «Миланом» на 33-й секунде.
Дефрель побежал в штрафную площадь «Милана» прессинговать вратаря Джанлуиджи Доннарумму, который в итоге отдал передачу прямо ему в ноги.
Как сообщает Opta, этот пропущенный мяч стал для «Милана» самым быстрым в чемпионате Италии с сезона-2004/05.
«Милан» занимает четвёртое место в турнирной таблице итальянского первенства. Команда Дженнаро Гаттузо набрала 51 очко в 28 встречах, «Сампдория» (42) — на девятом месте. Возглавляет таблицу туринский «Ювентус» (78).
|Марко Джампаоло
|Дженнаро Гаттузо
|Грегуар Дефрель
|1′
|1
|Эмиль Аудеро
|99
|Джанлуиджи Доннарумма
|3
|Йоахим Андерсен
|2
|Давиде Калабрия
|7
|Якопо Сала
|13
|Алессио Романьоли
|15
|Омар Колли
|22
|Матео Пабло Музаккьо
90+1′
|29
|Никола Мурру
|14
|Темуе Бакайоко
65′
|10
|Деннис Прат
86′
|7
|Самуэль Кастильехо
25′
|16
|Кароль Линетти
|10
|Хакан Чалханоглу
|92
|Грегуар Дефрель
|19
|Кшиштоф Пентек
|4
|Роналду Виейра
37′79′
|68
|Рикардо Родригес
45′
|14
|Якуб Янкто
|12
|Андреа Конти
|11
|Гастон Рамирес
66′
|21
|Лукас Билья
71′
|5
|Риккардо Сапонара
|39
|Лукас Пакета
|27
|Фабио Квальярелла
87′
|8
|Хесус Хоакин Сусо
15′64′
|23
|Маноло Габбьядини
|63
|Патрик Кутроне
|2
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|16
|Удары (всего)
|9
|7
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|10
|14
|Фолы
|10
|3
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Даниэле Орсато(Италия)