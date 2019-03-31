«Милан» пропустил самый быстрый гол в Серии А за последние 15 лет

Источник: AP 2019

Дефрель побежал в штрафную площадь «Милана» прессинговать вратаря Джанлуиджи Доннарумму, который в итоге отдал передачу прямо ему в ноги.

Как сообщает Opta, этот пропущенный мяч стал для «Милана» самым быстрым в чемпионате Италии с сезона-2004/05.

«Милан» занимает четвёртое место в турнирной таблице итальянского первенства. Команда Дженнаро Гаттузо набрала 51 очко в 28 встречах, «Сампдория» (42) — на девятом месте. Возглавляет таблицу туринский «Ювентус» (78).