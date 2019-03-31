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12:43 (мск), источник: Чемпионат.com

Месси достиг отметки в 40 голов в 10-м сезоне подряд

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси отметился дублем в матче 29-го тура испанской Примеры с «Эспаньолом», который состоялся сегодня, 30 марта, и завершился победой сине-гранатовых со счётом 2:0.

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8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Отличившись в дерби, аргентинец достиг отметки в 40 голов во всех соревнованиях в нынешней кампании. Данное достижение покоряется Месси в 10-м сезоне подряд. Начиная с сезона-2009/10, когда форвард отличился 47 раз, он неизменно забивал более 40 голов. Наибольшего показателя Месси достиг в кампании-2011/12, поразив ворота соперников 73 раза.

«Барселона» набрала 69 очков и продолжает уверенно лидировать в чемпионате Испании, опережая ближайшего преследователя в лице «Атлетико» на 13 очков. В следующем туре сине-гранатовые на выезде сыграют с «Вильярреалом».

Вконтакте
Барселона
2:0
Первый тайм: 0:0
Эспаньол
Футбол, Испания, Тур 2930.03.2019, 18:15 (МСК UTC+3)Camp Nou
Главные тренеры
Эрнесто ВальвердеРуби
Голы
Лионель Месси71′
Лионель Месси(Филипе Силва Малком)89′
Составы команд
1Марк-Андре тер Штеген
13Родригес Диего Лопес
18Жорди Альба
8Роберто Росалес
90+3′
3Жерар Пике
28Адрия Педроса
87′
15Клеман Лангле
5Эдиналду Гомес Налду
4Иван Ракитич
22Марио Эрмосо
5Серхио Бускетс
27Льюис Лопес
9Луис Суарес
21Марк Рока
10Лионель Месси
23Эстебан Гранеро
73′
2Нелсон Семеду
59′
4Мата Виктор Санчес
69′78′
20Сержи Роберто
2Альфа Семеду
8Артур
59′
14Оскар Мелендо
65′
14Филипе Силва Малком
9де ла Фуэнте Серхио Гарсия
7Филиппе Коутинью
82′
7Борха Иглесиас
64′
22Артуро Видаль
24У Лэй
Статистика
0Желтые карточки4
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
13Удары (всего)4
3Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
5Угловые2
15Фолы14
2Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяКарлос дель Серро Гранде(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
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  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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