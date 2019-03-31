Месси достиг отметки в 40 голов в 10-м сезоне подряд
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси отметился дублем в матче 29-го тура испанской Примеры с «Эспаньолом», который состоялся сегодня, 30 марта, и завершился победой
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси отметился дублем в матче 29-го тура испанской Примеры с «Эспаньолом», который состоялся сегодня, 30 марта, и завершился победой
Отличившись в дерби, аргентинец достиг отметки в 40 голов во всех соревнованиях в нынешней кампании. Данное достижение покоряется Месси в 10-м сезоне подряд. Начиная с сезона-2009/10, когда форвард отличился 47 раз, он неизменно забивал более 40 голов. Наибольшего показателя Месси достиг в кампании-2011/12, поразив ворота соперников 73 раза.
«Барселона» набрала 69 очков и продолжает уверенно лидировать в чемпионате Испании, опережая ближайшего преследователя в лице «Атлетико» на 13 очков. В следующем туре
|Эрнесто Вальверде
|Руби
|Лионель Месси
|71′
|Лионель Месси(Филипе Силва Малком)
|89′
|1
|Марк-Андре тер Штеген
|13
|Родригес Диего Лопес
|18
|Жорди Альба
|8
|Роберто Росалес
90+3′
|3
|Жерар Пике
|28
|Адрия Педроса
87′
|15
|Клеман Лангле
|5
|Эдиналду Гомес Налду
|4
|Иван Ракитич
|22
|Марио Эрмосо
|5
|Серхио Бускетс
|27
|Льюис Лопес
|9
|Луис Суарес
|21
|Марк Рока
|10
|Лионель Месси
|23
|Эстебан Гранеро
73′
|2
|Нелсон Семеду
59′
|4
|Мата Виктор Санчес
69′78′
|20
|Сержи Роберто
|2
|Альфа Семеду
|8
|Артур
59′
|14
|Оскар Мелендо
65′
|14
|Филипе Силва Малком
|9
|де ла Фуэнте Серхио Гарсия
|7
|Филиппе Коутинью
82′
|7
|Борха Иглесиас
64′
|22
|Артуро Видаль
|24
|У Лэй
|0
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|13
|Удары (всего)
|4
|3
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|2
|15
|Фолы
|14
|2
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Карлос дель Серро Гранде(Испания)