«Милан» проиграл «Сампдории» в чемпионате Италии из-за ошибки вратаря
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. «Сампдория» победила «Милан» в матче 29-го тура чемпионата Италии по футболу.
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. «Сампдория» победила «Милан» в матче 29-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча, состоявшаяся в Генуе, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Единственный гол на первой минуте забил Грегуар Дефрель, который воспользовался ошибкой голкипера «россонери» Джанлуиджи Доннаруммы, неудачно выбившего мяч после передачи от игрока своей команды.
«Милан» (51 очко), потерпевший второе поражение подряд, находится на четвертой строчке в турнирной таблице серии А, «Сампдория» (45) поднялась на восьмое место.
|Марко Джампаоло
|Дженнаро Гаттузо
|Грегуар Дефрель
|1′
|1
|Эмиль Аудеро
|99
|Джанлуиджи Доннарумма
|3
|Йоахим Андерсен
|2
|Давиде Калабрия
|7
|Якопо Сала
|13
|Алессио Романьоли
|15
|Омар Колли
|22
|Матео Пабло Музаккьо
90+1′
|29
|Никола Мурру
|14
|Темуе Бакайоко
65′
|10
|Деннис Прат
86′
|7
|Самуэль Кастильехо
25′
|16
|Кароль Линетти
|10
|Хакан Чалханоглу
|92
|Грегуар Дефрель
|19
|Кшиштоф Пентек
|4
|Роналду Виейра
37′79′
|68
|Рикардо Родригес
45′
|14
|Якуб Янкто
|12
|Андреа Конти
|11
|Гастон Рамирес
66′
|21
|Лукас Билья
71′
|5
|Риккардо Сапонара
|39
|Лукас Пакета
|27
|Фабио Квальярелла
87′
|8
|Хесус Хоакин Сусо
15′64′
|23
|Маноло Габбьядини
|63
|Патрик Кутроне
|2
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|16
|Удары (всего)
|9
|7
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|10
|14
|Фолы
|10
|3
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Даниэле Орсато(Италия)