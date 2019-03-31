«Милан» проиграл «Сампдории» в чемпионате Италии из-за ошибки вратаря

Встреча, состоявшаяся в Генуе, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Единственный гол на первой минуте забил Грегуар Дефрель, который воспользовался ошибкой голкипера «россонери» Джанлуиджи Доннаруммы, неудачно выбившего мяч после передачи от игрока своей команды.