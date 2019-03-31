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00:57 (мск), источник: Р-Спорт

«Милан» проиграл «Сампдории» в чемпионате Италии из-за ошибки вратаря

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. «Сампдория» победила «Милан» в матче 29-го тура чемпионата Италии по футболу.

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Источник: AP 2019

Встреча, состоявшаяся в Генуе, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Единственный гол на первой минуте забил Грегуар Дефрель, который воспользовался ошибкой голкипера «россонери» Джанлуиджи Доннаруммы, неудачно выбившего мяч после передачи от игрока своей команды.

«Милан» (51 очко), потерпевший второе поражение подряд, находится на четвертой строчке в турнирной таблице серии А, «Сампдория» (45) поднялась на восьмое место.

Сампдория
1:0
Первый тайм: 1:0
Милан
Футбол, Италия, Тур 2930.03.2019, 22:30 (МСК UTC+3)Luigi Ferraris
Главные тренеры
Марко ДжампаолоДженнаро Гаттузо
Голы
Грегуар Дефрель1′
Составы команд
1Эмиль Аудеро
99Джанлуиджи Доннарумма
3Йоахим Андерсен
2Давиде Калабрия
7Якопо Сала
13Алессио Романьоли
15Омар Колли
22Матео Пабло Музаккьо
90+1′
29Никола Мурру
14Темуе Бакайоко
65′
10Деннис Прат
86′
7Самуэль Кастильехо
25′
16Кароль Линетти
10Хакан Чалханоглу
92Грегуар Дефрель
19Кшиштоф Пентек
4Роналду Виейра
37′79′
68Рикардо Родригес
45′
14Якуб Янкто
12Андреа Конти
11Гастон Рамирес
66′
21Лукас Билья
71′
5Риккардо Сапонара
39Лукас Пакета
27Фабио Квальярелла
87′
8Хесус Хоакин Сусо
15′64′
23Маноло Габбьядини
63Патрик Кутроне
Статистика
2Желтые карточки4
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
16Удары (всего)9
7Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
5Угловые10
14Фолы10
3Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяДаниэле Орсато(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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