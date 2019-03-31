«Атлетико» разгромил на выезде «Алавес» в матче чемпионата Испании
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Мадридский «Атлетико» нанес крупное поражение «Алавесу» в выездном матче 29-го тура чемпионата Испании по футболу.
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Мадридский «Атлетико» нанес крупное поражение «Алавесу» в выездном матче 29-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча, состоявшаяся в субботу, завершилась со счетом 4:0 в пользу столичной команды. Голы забили Сауль (5-я минута), Диего Коста (11), Альваро Мората (59) и Томас Партей (84).
«Матрасники» набрали 59 очков и занимают второе место в Примере, отставая от «Барселоны» на 10 баллов. «Алавес» (44 очка) находится на пятой строчке в турнирной таблице.
|Абелардо
|Диего Симеоне
|Ньигес Сауль(Антуан Гризманн)
|5′
|Диегу Коста(Коке)
|11′
|Альваро Мората(Тома Лемар)
|59′
|Томас Партей(Коке)
|84′
|1
|Фернандо Флорес Пачеко
|13
|Ян Облак
|3
|Рубен Дуарте
|2
|Диего Годин
|4
|Родригу Эли
|3
|Филипе Луис
|5
|Виктор Сиснерос Лагуардия
|20
|Хуанфран
88′
|15
|Ксимо Наварро
|24
|Хосе Хименес
|19
|Мануэль Гарсия
56′
|5
|Томас Партей
|10
|Йон Гвидетти
|6
|Коке
|23
|Хони
|8
|Ньигес Сауль
|8
|Исла Томас Пина
50′68′
|7
|Антуан Гризманн
77′
|22
|Мубарак Вакасо
|10
|Анхель Корреа
|20
|Дарко Брашанац
58′
|19
|Диегу Коста
45′
|11
|Такаси Инуи
|11
|Тома Лемар
55′
|12
|Хонатан Кальери
73′
|22
|Альваро Мората
62′
|24
|Патрик Твумаси
|9
|Никола Калинич
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|14
|Удары (всего)
|11
|4
|Удары в створ
|7
|0
|Штанги, перекладины
|0
|9
|Угловые
|2
|10
|Фолы
|8
|0
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Марио Мелеро Лопес(Испания)