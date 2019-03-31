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00:56 (мск), источник: Р-Спорт

«Атлетико» разгромил на выезде «Алавес» в матче чемпионата Испании

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Мадридский «Атлетико» нанес крупное поражение «Алавесу» в выездном матче 29-го тура чемпионата Испании по футболу.

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Источник: Reuters

Встреча, состоявшаяся в субботу, завершилась со счетом 4:0 в пользу столичной команды. Голы забили Сауль (5-я минута), Диего Коста (11), Альваро Мората (59) и Томас Партей (84).

«Матрасники» набрали 59 очков и занимают второе место в Примере, отставая от «Барселоны» на 10 баллов. «Алавес» (44 очка) находится на пятой строчке в турнирной таблице.

Алавес
0:4
Первый тайм: 0:2
Атлетико
Футбол, Испания, Тур 2930.03.2019, 22:45 (МСК UTC+3)Mendizorroza
Главные тренеры
АбелардоДиего Симеоне
Голы
Ньигес Сауль(Антуан Гризманн)5′
Диегу Коста(Коке)11′
Альваро Мората(Тома Лемар)59′
Томас Партей(Коке)84′
Составы команд
1Фернандо Флорес Пачеко
13Ян Облак
3Рубен Дуарте
2Диего Годин
4Родригу Эли
3Филипе Луис
5Виктор Сиснерос Лагуардия
20Хуанфран
88′
15Ксимо Наварро
24Хосе Хименес
19Мануэль Гарсия
56′
5Томас Партей
10Йон Гвидетти
6Коке
23Хони
8Ньигес Сауль
8Исла Томас Пина
50′68′
7Антуан Гризманн
77′
22Мубарак Вакасо
10Анхель Корреа
20Дарко Брашанац
58′
19Диегу Коста
45′
11Такаси Инуи
11Тома Лемар
55′
12Хонатан Кальери
73′
22Альваро Мората
62′
24Патрик Твумаси
9Никола Калинич
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
14Удары (всего)11
4Удары в створ7
0Штанги, перекладины0
9Угловые2
10Фолы8
0Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяМарио Мелеро Лопес(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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