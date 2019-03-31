«Атлетико» разгромил на выезде «Алавес» в матче чемпионата Испании

Встреча, состоявшаяся в субботу, завершилась со счетом 4:0 в пользу столичной команды. Голы забили Сауль (5-я минута), Диего Коста (11), Альваро Мората (59) и Томас Партей (84).

«Матрасники» набрали 59 очков и занимают второе место в Примере, отставая от «Барселоны» на 10 баллов. «Алавес» (44 очка) находится на пятой строчке в турнирной таблице.