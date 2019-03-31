Текущие события
Футбол. Зарубежный
13:00
Леванте
Эйбар
Футбол. Зарубежный
13:30
Парма
Аталанта
Футбол. Премьер-лига
14:00
Зенит
Оренбург
Футбол. Зарубежный
15:00
Райо Вальекано
Бетис
Футбол. Зарубежный
16:00
Амьен
Бордо
Футбол. Зарубежный
16:00
Дижон
Ницца
Футбол. Зарубежный
16:00
Монако
Кан
Футбол. Зарубежный
16:00
Рома
Наполи
Футбол. Зарубежный
16:00
Фрозиноне
СПАЛ
Футбол. Зарубежный
16:00
Фиорентина
Торино
Футбол. Зарубежный
16:05
Кардифф Сити
Челси
Футбол. Премьер-лига
16:30
ЦСКА
Уфа
Футбол. Зарубежный
16:30
Ганновер-96
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
17:15
Севилья
Валенсия
Футбол. Зарубежный
18:00
Нант
Лилль
Футбол. Зарубежный
18:30
Ливерпуль
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Премьер-лига
19:00
Краснодар
Анжи
Футбол. Зарубежный
19:00
Айнтрахт Ф
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
19:00
Болонья
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
19:30
Вальядолид
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
21:30
Интер
Лацио
Футбол. Зарубежный
21:45
Реал
Уэска
Футбол. Зарубежный
22:00
Тулуза
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
30.03
Алавес0
Атлетико4
Все события
Фоторепортажи
8Алина Загитова выиграла короткую программу на ЧМ
15Самая горячая болельщица «Салавата»
11:23 (мск), источник: Р-Спорт

Голкипер «Милана» извинился за результативную ошибку в матче с «Сампдорией»

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Голкипер итальянского футбольного клуба «Милан» Джанлуиджи Доннарумма попросил прощения за ошибку, которая повлияла на результат матча чемпионата Италии с «Сампдорией».

Наверх
Источник: Reuters

В субботу «Милан» проиграл в Генуе «Сампдории» со счетом 0:1 в 29-м туре серии А. Единственный гол на первой минуте забил Грегуар Дефрель, который отправил мяч в ворота «россонери» после неудачного паса Доннаруммы.

«Я благодарю своих товарищей по команде за поддержку. Ошибки случаются, я приношу извинения всем, — приводит Football Italia слова Доннаруммы. — В прошлом году у меня был непростой период, и если я смог преодолеть его, то сумею справиться и с этой ситуацией. Роль вратаря предполагает, что вы не можете позволить себе зацикливаться на ошибках».

Милан
НовостиМатчиСоставСтатистика
Сампдория
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 'Реклама дороже, чем у Бузовой': сколько зарабатывают Медведева и Загитова
Панарин рассказал, чем россияне отличаются от американцев
«Вашингтон» победил. Овечкин забросил 50-ю шайбу в сезоне
Угроза для Нурмагомедова: американец заявил о желании его побить
Гвоздик впервые защитил титул чемпиона мира по версии WBC
Миронова выиграла масс-старт на чемпионате России по биатлону
«Коламбус» выиграл. Панарин сделал четыре голевые передачи
Боксер из России выиграл титул чемпиона Европы
Кузьмина рассказала, при каких условиях будет бегать эстафеты
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь