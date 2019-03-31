Голкипер «Милана» извинился за результативную ошибку в матче с «Сампдорией»

В субботу «Милан» проиграл в Генуе «Сампдории» со счетом 0:1 в 29-м туре серии А. Единственный гол на первой минуте забил Грегуар Дефрель, который отправил мяч в ворота «россонери» после неудачного паса Доннаруммы.

«Я благодарю своих товарищей по команде за поддержку. Ошибки случаются, я приношу извинения всем, — приводит Football Italia слова Доннаруммы. — В прошлом году у меня был непростой период, и если я смог преодолеть его, то сумею справиться и с этой ситуацией. Роль вратаря предполагает, что вы не можете позволить себе зацикливаться на ошибках».