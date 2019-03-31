«Бенфика» обыграла «Тонделу» в матче чемпионата Португалии
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Лиссабонская «Бенфика» победила «Тонделу» в матче 27-го тура чемпионата Португалии по футболу.
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Лиссабонская «Бенфика» победила «Тонделу» в матче 27-го тура чемпионата Португалии по футболу.
Встреча, состоявшаяся в Лиссабоне, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля, единственный гол на 84-й минуте забил Харис Сеферович.
«Бенфика» (66 очков) возглавляет турнирную таблицу чемпионата, опережая «Порту» по дополнительным показателям.