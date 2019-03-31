«Кайрат» обыграл «Актобе» и догнал «Астану» в турнирной таблице КПЛ
Алматинский «Кайрат» обыграл «Актобе» в матче третьего тура чемпионата Казахстана по футболу среди клубов
Алматинский «Кайрат» обыграл «Актобе» в матче третьего тура чемпионата Казахстана по футболу среди клубов
Встреча прошла в Костанае и завершилась победой номинальных гостей со счетом 3:1.
Счет на 12-й минут открыл Конрад Вжесиньски, а на 35-й его удвоил Дино Миканович. В компенсированное время к первому тайму Адеринсола Эсеола сделал счет 3:0. Во втором тайме, а именно на 72-й минуте полузащитник «Актобе» Антон Шурыгин размочил счет в матче.
Благодаря этой победе «Кайрат» набрал девять очков в трех матчах и догнал «Астану», у которой также три победы в трех играх.
Напомним, что в других матчах третьего тура «Астана» обыграла талдыкорганский «Жетысу» со счетом 2:0, «Тараз» с таким же счетом переиграл «Атырау», а кызылординский «Кайсар» вырвал победу у павлодарского «Иртыша» — 1:0.