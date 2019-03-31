«Кайрат» обыграл «Актобе» и догнал «Астану» в турнирной таблице КПЛ

Источник: AFP 2019

Встреча прошла в Костанае и завершилась победой номинальных гостей со счетом 3:1.

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Счет на 12-й минут открыл Конрад Вжесиньски, а на 35-й его удвоил Дино Миканович. В компенсированное время к первому тайму Адеринсола Эсеола сделал счет 3:0. Во втором тайме, а именно на 72-й минуте полузащитник «Актобе» Антон Шурыгин размочил счет в матче.

Благодаря этой победе «Кайрат» набрал девять очков в трех матчах и догнал «Астану», у которой также три победы в трех играх.