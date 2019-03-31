Гол Себаи помог «Тоболу» на последних минутах вырвать победу у «Шахтера»

Встреча, которая была домашней для карагандинского клуба, прошла в Нур-Султане и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Причем победу «Тобол» вырвал уже на 88-й минуте. Автором единственного гола стал Сенин Себаи.