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14:48 (мск), источник: Vesti.kz

Гол Себаи помог «Тоболу» на последних минутах вырвать победу у «Шахтера»

Костанайский «Тобол» победил «Шахтер» в матче третьего тура футбольной премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча, которая была домашней для карагандинского клуба, прошла в Нур-Султане и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Причем победу «Тобол» вырвал уже на 88-й минуте. Автором единственного гола стал Сенин Себаи.

Напомним, сегодня, 31 марта, во второй игровой день третьего тура КПЛ, «Кайрат» на выезде обыграл «Актобе». Также позже состоится встреча «Окжетпес» — «Ордабасы».

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