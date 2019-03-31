Гол Себаи помог «Тоболу» на последних минутах вырвать победу у «Шахтера»
Костанайский «Тобол» победил «Шахтер» в матче третьего тура футбольной
Костанайский «Тобол» победил «Шахтер» в матче третьего тура футбольной
Встреча, которая была домашней для карагандинского клуба, прошла в
Причем победу «Тобол» вырвал уже на 88-й минуте. Автором единственного гола стал Сенин Себаи.
Напомним, сегодня, 31 марта, во второй игровой день третьего тура КПЛ, «Кайрат» на выезде обыграл «Актобе». Также позже состоится встреча «Окжетпес» — «Ордабасы».