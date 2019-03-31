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15:29 (мск), источник: Р-Спорт

Футболисты «Леванте» и «Эйбара» сыграли вничью в матче чемпионата Испании

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Футболисты «Леванте» на своем поле сыграли вничью с «Эйбаром» в матче 29-го тура чемпионата Испании.

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Источник: AP 2019

Встреча, прошедшая в воскресенье в Валенсии, завершилась со счетом 2:2. У хозяев поля отличились Хосе Моралес (5-я минута) и бывший футболист казанского «Рубина» Рубен Рочина (26). У гостей мячи забили Гонсало Эскаланте (19) и Серхио Энрич (78).

«Леванте» набрал 32 очка и идет на 15-м месте в таблице примеры, «Эйбар» с 36 очками занимает 11-ю строчку.

Вконтакте
Леванте
2:2
Первый тайм: 2:1
Эйбар
Футбол, Испания, Тур 2931.03.2019, 13:00 (МСК UTC+3)Ciutat de Valencia
Главные тренеры
Пако ЛопесХосе Луис Мендилибар
Голы
Хосе Луис Моралес(Антонио Луна)5′
Гонсало Эскаланте19′
Рубен Рочина(Хосе Луис Моралес)26′
Аметльер Серхио Энрич(Фабиан Орельяна)78′
Составы команд
25Айтор Фернандес
1Марко Дмитрович
4Робер Пьер
4Иван Рамис
14Рубен Везу
11Рубен Пенья
15Серхио Постиго
12Паулу Андре Оливейра
22Антонио Луна
20Марк Кукурелья
87′
24Хосе Кампанья
24Хоан Хордан
2Борха Майораль
9Аметльер Серхио Энрич
11Хосе Луис Моралес
14Фабиан Орельяна
10Энис Барди
40′69′
5Гонсало Эскаланте
84′
12Хорхе Андухар Коке
6Серхио Диас Альварес
16Рубен Рочина
83′
17Энрике Гарсия Кике
63′
9Марти Сальвадор Рохер
19Диас де Оливейра Шарлес
7Мозес Саймон
80′
21Санчес Хиль Педро Леон
71′
17Никола Вукчевич
83′
7Марк Кардона
Статистика
2Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
7Удары (всего)17
2Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
6Угловые7
9Фолы12
3Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяЭдуардо Прието Иглесиас(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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