Футболисты «Леванте» и «Эйбара» сыграли вничью в матче чемпионата Испании

Встреча, прошедшая в воскресенье в Валенсии, завершилась со счетом 2:2. У хозяев поля отличились Хосе Моралес (5-я минута) и бывший футболист казанского «Рубина» Рубен Рочина (26). У гостей мячи забили Гонсало Эскаланте (19) и Серхио Энрич (78).