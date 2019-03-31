Футболисты «Леванте» и «Эйбара» сыграли вничью в матче чемпионата Испании
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Футболисты «Леванте» на своем поле сыграли вничью с «Эйбаром» в матче 29-го тура чемпионата Испании.
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Футболисты «Леванте» на своем поле сыграли вничью с «Эйбаром» в матче 29-го тура чемпионата Испании.
Встреча, прошедшая в воскресенье в Валенсии, завершилась со счетом 2:2. У хозяев поля отличились Хосе Моралес (5-я минута) и бывший футболист казанского «Рубина» Рубен Рочина (26). У гостей мячи забили Гонсало Эскаланте (19) и Серхио Энрич (78).
«Леванте» набрал 32 очка и идет на 15-м месте в таблице примеры, «Эйбар» с 36 очками занимает 11-ю строчку.
|Пако Лопес
|Хосе Луис Мендилибар
|Хосе Луис Моралес(Антонио Луна)
|5′
|Гонсало Эскаланте
|19′
|Рубен Рочина(Хосе Луис Моралес)
|26′
|Аметльер Серхио Энрич(Фабиан Орельяна)
|78′
|25
|Айтор Фернандес
|1
|Марко Дмитрович
|4
|Робер Пьер
|4
|Иван Рамис
|14
|Рубен Везу
|11
|Рубен Пенья
|15
|Серхио Постиго
|12
|Паулу Андре Оливейра
|22
|Антонио Луна
|20
|Марк Кукурелья
87′
|24
|Хосе Кампанья
|24
|Хоан Хордан
|2
|Борха Майораль
|9
|Аметльер Серхио Энрич
|11
|Хосе Луис Моралес
|14
|Фабиан Орельяна
|10
|Энис Барди
40′69′
|5
|Гонсало Эскаланте
84′
|12
|Хорхе Андухар Коке
|6
|Серхио Диас Альварес
|16
|Рубен Рочина
83′
|17
|Энрике Гарсия Кике
63′
|9
|Марти Сальвадор Рохер
|19
|Диас де Оливейра Шарлес
|7
|Мозес Саймон
80′
|21
|Санчес Хиль Педро Леон
71′
|17
|Никола Вукчевич
83′
|7
|Марк Кардона
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|7
|Удары (всего)
|17
|2
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|7
|9
|Фолы
|12
|3
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Эдуардо Прието Иглесиас(Испания)