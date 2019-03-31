«Аталанта» обыграла «Парму» в матче чемпионата Италии

Встреча, прошедшая в Парме, завершилась со счетом 3:1 в пользу команды из Бергамо. У победителей отличились бывший полузащитник московского «Спартака» Марио Пашалич (24-я минута) и сделавший дубль Дуван Сапата (75, 90). У хозяев мяч забил ивуарийский форвард Жервиньо (8).