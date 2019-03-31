«Аталанта» обыграла «Парму» в матче чемпионата Италии
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. «Аталанта» обыграла на выезде «Парму» в матче 29-го тура чемпионата Италии по футболу.
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. «Аталанта» обыграла на выезде «Парму» в матче 29-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча, прошедшая в Парме, завершилась со счетом 3:1 в пользу команды из Бергамо. У победителей отличились бывший полузащитник московского «Спартака» Марио Пашалич (24-я минута) и сделавший дубль Дуван Сапата (75, 90). У хозяев мяч забил ивуарийский форвард Жервиньо (8).
«Аталанта» набрала 48 очков и поднялась на пятое место в таблице серии А, «Парма» с 33 очками идет на 13-й строчке.
|Роберто Д`Аверса
|Джанпьеро Гасперини
|Жерве Яо Куасси Жервинью
|8′
|Марио Пашалич
|24′
|Дуван Сапата
|75′
|Дуван Сапата
|90+4′
|55
|Луиджи Сепе
|95
|Пьерлуиджи Голлини
|22
|Бруну Алвеш
|6
|Хосе Луис Паломино
|28
|Риккардо Гальоло
|21
|Тимоти Кастань
58′
|95
|Алессандро Бастони
|33
|Ханс Хатебур
|21
|Маттео Скоццарелла
76′
|11
|Ремо Фройлер
|32
|Лука Ригони
|15
|Мартен де Рон
|87
|Юрай Куцка
|10
|Алехандро Дарио Гомес
|26
|Лука Силигарди
|91
|Дуван Сапата
|2
|Симоне Якопони
46′
|5
|Андреа Мазиелло
63′
|13
|Франсиско Сьерральта
|7
|Аркадиуш Реца
|9
|Фабио Чераволо
74′
|23
|Джанлука Манчини
87′
|10
|Николас Скьяппакассе
|19
|Берат Джимсити
|27
|Жерве Яо Куасси Жервинью
65′
|88
|Марио Пашалич
54′
|23
|Марчелло Гаццола
|72
|Йосип Иличич
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|9
|Удары (всего)
|20
|4
|Удары в створ
|9
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|6
|13
|Фолы
|11
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Даниэле Киффи(Италия)