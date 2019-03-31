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15:51 (мск), источник: Р-Спорт

«Аталанта» обыграла «Парму» в матче чемпионата Италии

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. «Аталанта» обыграла на выезде «Парму» в матче 29-го тура чемпионата Италии по футболу.

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Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в Парме, завершилась со счетом 3:1 в пользу команды из Бергамо. У победителей отличились бывший полузащитник московского «Спартака» Марио Пашалич (24-я минута) и сделавший дубль Дуван Сапата (75, 90). У хозяев мяч забил ивуарийский форвард Жервиньо (8).

«Аталанта» набрала 48 очков и поднялась на пятое место в таблице серии А, «Парма» с 33 очками идет на 13-й строчке.

Вконтакте
Парма
1:3
Первый тайм: 1:1
Аталанта
Футбол, Италия, Тур 2931.03.2019, 13:30 (МСК UTC+3)Ennio Tardini
Главные тренеры
Роберто Д`АверсаДжанпьеро Гасперини
Голы
Жерве Яо Куасси Жервинью8′
Марио Пашалич24′
Дуван Сапата75′
Дуван Сапата90+4′
Составы команд
55Луиджи Сепе
95Пьерлуиджи Голлини
22Бруну Алвеш
6Хосе Луис Паломино
28Риккардо Гальоло
21Тимоти Кастань
58′
95Алессандро Бастони
33Ханс Хатебур
21Маттео Скоццарелла
76′
11Ремо Фройлер
32Лука Ригони
15Мартен де Рон
87Юрай Куцка
10Алехандро Дарио Гомес
26Лука Силигарди
91Дуван Сапата
2Симоне Якопони
46′
5Андреа Мазиелло
63′
13Франсиско Сьерральта
7Аркадиуш Реца
9Фабио Чераволо
74′
23Джанлука Манчини
87′
10Николас Скьяппакассе
19Берат Джимсити
27Жерве Яо Куасси Жервинью
65′
88Марио Пашалич
54′
23Марчелло Гаццола
72Йосип Иличич
Статистика
1Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
9Удары (всего)20
4Удары в створ9
0Штанги, перекладины0
4Угловые6
13Фолы11
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяДаниэле Киффи(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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