Минское «Динамо» обыграло «Славию» в чемпионате Беларуси по футболу

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Сегодня в игре стартового тура динамовцы, занявшие в прошлом сезоне третье место, обыграли на поле ФК «Минск» мозырскую «Славию» со счетом 1:0. Победный мяч на 64-й минуте встречи забил форвард минчан Егор Зубович.

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До этого виктории одержали еще два фаворита. Действующий чемпион БАТЭ переиграл на поле «Борисов-Арены» могилевский «Дняпро» — 2:0, а серебряный призер прошлого первенства солигорский «Шахтер» одолел у себя дома минское «Торпедо» — 1:0.

Результаты других встреч стартового тура: «Минск» — «Витебск» — 0:0, «Гомель» — «Неман» (Гродно) — 2:3, «Ислочь» (Минский район) — «Городея» — 2:0.