Текущие события
Футбол. Зарубежный
17:15
Севилья
Валенсия
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
ЦСКА1
Уфа0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ганновер-960
Шальке-041
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Кардифф Сити1
Челси0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Амьен0
Бордо0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Дижон0
Ницца0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Монако0
Кан1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Рома1
Наполи2
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Фрозиноне0
СПАЛ1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Фиорентина1
Торино1
Футбол. Зарубежный
18:00
Нант
Лилль
Футбол. Зарубежный
18:30
Ливерпуль
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Премьер-лига
19:00
Краснодар
Анжи
Футбол. Зарубежный
19:00
Айнтрахт Ф
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
19:00
Болонья
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
19:30
Вальядолид
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
15:00
Райо Вальекано1
Бетис1
Футбол. Премьер-лига
14:00
Зенит3
Оренбург1
Футбол. Зарубежный
13:30
Парма1
Аталанта3
Футбол. Зарубежный
21:30
Интер
Лацио
Футбол. Зарубежный
13:00
Леванте2
Эйбар2
Футбол. Зарубежный
21:45
Реал
Уэска
Футбол. Зарубежный
22:00
Тулуза
ПСЖ
Все события
Фоторепортажи
12Загитова и Медведева покрасовались в вечерних платьях
8Алина Загитова выиграла короткую программу на ЧМ
17:04 (мск), источник: БЕЛТА

Минское «Динамо» обыграло «Славию» в чемпионате Беларуси по футболу

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского «Динамо» успешно начали чемпионат Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх
Источник: Reuters

Сегодня в игре стартового тура динамовцы, занявшие в прошлом сезоне третье место, обыграли на поле ФК «Минск» мозырскую «Славию» со счетом 1:0. Победный мяч на 64-й минуте встречи забил форвард минчан Егор Зубович.

Читайте также
Футболисты БАТЭ победно стартовали в чемпионате Беларуси

До этого виктории одержали еще два фаворита. Действующий чемпион БАТЭ переиграл на поле «Борисов-Арены» могилевский «Дняпро» — 2:0, а серебряный призер прошлого первенства солигорский «Шахтер» одолел у себя дома минское «Торпедо» — 1:0.

Результаты других встреч стартового тура: «Минск» — «Витебск» — 0:0, «Гомель» — «Неман» (Гродно) — 2:3, «Ислочь» (Минский район) — «Городея» — 2:0.

Сегодня состоятся еще два поединка стартового тура 29-го чемпионата Беларуси: в Жодино «Торпедо-БелАЗ» сыграет с брестским «Динамо», а «Слуцк» на своем поле будет соперничать с дебютантом элитного дивизиона минским «Энергетиком-БГУ».

Динамо Мн
НовостиМатчиСоставСтатистика
Славия М
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Гороскоп на апрель 2019 года
Гороскоп на неделю с 1 по 7 апреля
«Зенит» был близок к потере очков. Все изменил ход Семака
«Маленькая крыса»: Конор зовет Хабиба на новый бой
Биатлонист Семаков победил в масс-старте на чемпионате России
Миронова выиграла масс-старт на чемпионате России по биатлону
Назван следующий соперник Александра Емельяненко
«Авангард» играет в «Салаватом» в Кубке Гагарина (трансляция)
Кузьмина рассказала, при каких условиях будет бегать эстафеты
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь