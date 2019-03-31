Минское «Динамо» обыграло «Славию» в чемпионате Беларуси по футболу
31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского «Динамо» успешно начали чемпионат Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского «Динамо» успешно начали чемпионат Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в игре стартового тура динамовцы, занявшие в прошлом сезоне третье место, обыграли на поле ФК «Минск» мозырскую «Славию» со счетом 1:0. Победный мяч на 64-й минуте встречи забил форвард минчан Егор Зубович.
До этого виктории одержали еще два фаворита. Действующий чемпион БАТЭ переиграл на поле «Борисов-Арены» могилевский «Дняпро» — 2:0, а серебряный призер прошлого первенства солигорский «Шахтер» одолел у себя дома минское «Торпедо» — 1:0.
Результаты других встреч стартового тура: «Минск» — «Витебск» — 0:0, «Гомель» — «Неман» (Гродно) — 2:3, «Ислочь» (Минский район) — «Городея» — 2:0.
Сегодня состоятся еще два поединка стартового тура 29-го чемпионата Беларуси: в Жодино «Торпедо-БелАЗ» сыграет с брестским «Динамо», а «Слуцк» на своем поле будет соперничать с дебютантом элитного дивизиона минским «Энергетиком-БГУ».