«Селтик» вырвал победу в дерби у «Рейнджерс»

Источник: Reuters

Счет в середине первого тайма открыл нападающий «Селтика» Одсонн Эдуар, на 63-й минуте ответный гол забил Райан Кент. Победным стал удар полузащитника бело-зеленых Джеймса Форреста на 86-й минуте.

Отметим, что с 31-й минуты «Рейнджерс» играл в меньшинстве из-за удаления Альфредо Морелоса.