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17:37 (мск), источник: Матч ТВ

«Селтик» вырвал победу в дерби у «Рейнджерс»

В дерби Глазго «Селтик» на своем поле одержал победу над «Рейнджерс» благодаря голу в концовке встречи.

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Источник: Reuters

Счет в середине первого тайма открыл нападающий «Селтика» Одсонн Эдуар, на 63-й минуте ответный гол забил Райан Кент. Победным стал удар полузащитника бело-зеленых Джеймса Форреста на 86-й минуте.

Отметим, что с 31-й минуты «Рейнджерс» играл в меньшинстве из-за удаления Альфредо Морелоса.

Во время загрузки произошла ошибка.

Благодаря победе «Селтик» набрал 73 очка и увеличил отрыв от «Рейнджерс», идущих вторыми, до 13 баллов. До финиша чемпионата Шотландии остается провести семь туров.

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