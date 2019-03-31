«Селтик» вырвал победу в дерби у «Рейнджерс»
В дерби Глазго «Селтик» на своем поле одержал победу над «Рейнджерс» благодаря голу в концовке встречи.
В дерби Глазго «Селтик» на своем поле одержал победу над «Рейнджерс» благодаря голу в концовке встречи.
Счет в середине первого тайма открыл нападающий «Селтика» Одсонн Эдуар, на 63-й минуте ответный гол забил Райан Кент. Победным стал удар полузащитника
Отметим, что с 31-й минуты «Рейнджерс» играл в меньшинстве
Благодаря победе «Селтик» набрал 73 очка и увеличил отрыв от «Рейнджерс», идущих вторыми, до 13 баллов. До финиша чемпионата Шотландии остается провести семь туров.