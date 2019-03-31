Газзаев о победе «Тобола»: Любой команде с «Шахтером» будет непросто

Источник: РИА "Новости"

Главный тренер «Тобола» Владимир Газзаев, комментируя гостевую победу над «Шахтером» в третьем туре КПЛ, отметил, что его команда не ждала легкой игры, сообщается на сайте костанайского клуба.

«Мы ожидали очень тяжелую игру. Очень важно, что наша команда сегодня одержала победу. Мы много разговаривали с нашими игроками, подчеркивая степень значимости игры, очков. Они молодцы! Сегодня бились до последней секунды игры, очень много атаковали.

Фактически и первый тайм, и второй прошли под нашу диктовку. Мы имели огромное территориальное преимущество, инициативу. Во втором тайме было тотальное преимущество. В то же время нужно отдать должное сопернику — любой команде с «Шахтером» будет непросто. Да, у команды неудачный старт в сезоне получился, но я уверен, что команда будет набирать очки.

У «Шахтера» неплохой подбор игроков… Удачи хочу пожелать этой команде. Ну, а наших игроков, болельщиков, всех, кто за нас переживал, поздравляю с очень трудной и очень важной победой, — сказал Газзаев.