«Монако» с Головиным в составе уступил «Кану»
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. «Монако» дома потерпел поражение от «Кана» в матче 30-го тура, прервав семиматчевую серию без поражений в чемпионате Франции по футболу,
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. «Монако» дома потерпел поражение от «Кана» в матче 30-го тура, прервав семиматчевую серию без поражений в чемпионате Франции по футболу,
Встреча, прошедшая в воскресенье в Монако, завершилась со счетом 0:1. Голом на 22-й минуте отметился Энцо Кривелли. Российский хавбек «Монако» Александр Головин отыграл все 90 минут матча.
«Монако», имея в активе 30 очков, занимает 16-е место в турнирной таблице, «Кан» (23) идет на 18-й строчке.
Другие результаты 30-го тура:
«Амьен» — «Бордо» — 0:0.
«Дижон» — «Ницца» — 0:1.
|Леонарду Жардим
|Фабьен Меркадаль
|Энцо Кривелли
|23′
|1
|Даниэль Субашич
|30
|Брис Самба
|19
|Джибриль Сидибе
|24
|Александр Джикю
|4
|Жан-Эд Аолу
|15
|Эмманюэль Имору
|25
|Камиль Глик
|3
|Йоэль Армугом
|32
|Бенуа Бадиашиле
3′
|14
|Жонатан Гради
|17
|Александр Головин
|10
|Файкаль Фажр
|9
|Радамель Фалькао
|21
|Фредерик Гильбер
|29
|Желсон Мартинш
|11
|Казимир Нинга
52′
|39
|Беньямин Хенрикс
77′
|8
|Али Ндом
39′46′
|20
|Насер Шадли
|4
|Исмаэль Дьоманде
|7
|Рони Лопеш
67′
|27
|Энцо Кривелли
79′
|10
|Стеван Йоветич
|5
|Бессама Санко
|12
|Вильям Венкер
46′
|17
|Жесси Деминге
71′
|11
|Карлос Винисиус
|33
|Юнн Заари
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|24
|Удары (всего)
|7
|6
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|13
|Угловые
|0
|12
|Фолы
|14
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Рюдди Бюке(Франция)