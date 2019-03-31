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18:38 (мск), источник: Р-Спорт

«Монако» с Головиным в составе уступил «Кану»

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. «Монако» дома потерпел поражение от «Кана» в матче 30-го тура, прервав семиматчевую серию без поражений в чемпионате Франции по футболу,

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Источник: AFP 2019

Встреча, прошедшая в воскресенье в Монако, завершилась со счетом 0:1. Голом на 22-й минуте отметился Энцо Кривелли. Российский хавбек «Монако» Александр Головин отыграл все 90 минут матча.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Монако», имея в активе 30 очков, занимает 16-е место в турнирной таблице, «Кан» (23) идет на 18-й строчке.

Другие результаты 30-го тура:

«Амьен» — «Бордо» — 0:0.

«Дижон» — «Ницца» — 0:1.

Монако
0:1
Первый тайм: 0:1
Кан
Футбол, Франция, Тур 3031.03.2019, 16:00 (МСК UTC+3)Stade Louis II
Главные тренеры
Леонарду ЖардимФабьен Меркадаль
Голы
Энцо Кривелли23′
Составы команд
1Даниэль Субашич
30Брис Самба
19Джибриль Сидибе
24Александр Джикю
4Жан-Эд Аолу
15Эмманюэль Имору
25Камиль Глик
3Йоэль Армугом
32Бенуа Бадиашиле
3′
14Жонатан Гради
17Александр Головин
10Файкаль Фажр
9Радамель Фалькао
21Фредерик Гильбер
29Желсон Мартинш
11Казимир Нинга
52′
39Беньямин Хенрикс
77′
8Али Ндом
39′46′
20Насер Шадли
4Исмаэль Дьоманде
7Рони Лопеш
67′
27Энцо Кривелли
79′
10Стеван Йоветич
5Бессама Санко
12Вильям Венкер
46′
17Жесси Деминге
71′
11Карлос Винисиус
33Юнн Заари
Статистика
1Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
24Удары (всего)7
6Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
13Угловые0
12Фолы14
2Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяРюдди Бюке(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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