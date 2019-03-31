«Монако» с Головиным в составе уступил «Кану»

«Монако» с Головиным в составе уступил «Кану»

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. «Монако» дома потерпел поражение от «Кана» в матче 30-го тура, прервав семиматчевую серию без поражений в чемпионате Франции по футболу,