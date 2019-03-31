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18:57 (мск), источник: Чемпионат.com

Гол Лофтус-Чика на 91-й минуте принес «Челси» победу в матче с «Кардифф Сити»

В матче 32-го тура чемпионата Англии «Кардифф Сити» уступил «Челси» со счётом 1:2.

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Источник: AP 2019

Встреча состоялась в Кардиффе на стадионе «Кардифф Сити». Обслуживал матч арбитр Крейг Поусон.

Счёт в начале второго тайма открыл Виктор Камараса, которому ассистировал Гарри Артер. В концовке встречи лондонский клуб сначала сравнял счёт, отличился Сесар Аспиликуэта с передачи Маркоса Алонсо, а на 91-й минуте победу «аристократам» принёс Рубен Лофтус-Чик. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Виллиан.

«Челси», набрав 60 очков, по-прежнему занимает шестое место в турнирной таблице английского национального чемпионата. «Кардифф Сити» (28) остался в зоне вылета на 18-м месте.

Следующий матч «Челси» проведёт 3 апреля на своём поле с «Брайтоном».

Кардифф Сити
1:2
Первый тайм: 0:0
Челси
Футбол, Англия, Тур 3231.03.2019, 16:05 (МСК UTC+3)Cardiff City Stadium
Главные тренеры
Нил УорнокМаурицио Сарри
Голы
Виктор Камараса(Гарри Артер)46′
Сесар Аспиликуэта(Маркос Алонсо)84′
Рубен Лофтус-Чик(Виллиан)90+1′
Составы команд
1Нил Этеридж
1Кепа Аррисабалага
2Ли Пелтиер
2Антонио Рюдигер
87′
3Джо Беннетт
3Маркос Алонсо
4Шон Моррисон
28Сесар Аспиликуэта
61′
5Брюно Экуэле Манга
30Давид Луиз
17Арон Гюннарссон
86′
8Росс Баркли
21Виктор Камараса
17Матео Ковачич
33Джуниор Хойлетт
22Виллиан
7Гарри Артер
54′80′
5Жорже Луиз Фреллу Жоржинью
26′64′
8Джо Раллс
12Рубен Лофтус-Чик
11Джош Мерфи
90′
9Гонсало Игуаин
77′
19Натаниэл Мендес-Лейнг
18Оливье Жиру
29Умар Ньясс
85′
11Родригес Педро
53′
10Кеннет Зохоре
10Эден Азар
Статистика
2Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
8Удары (всего)21
3Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
2Угловые7
8Фолы14
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяКрейг Поусон(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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