Гол Лофтус-Чика на 91-й минуте принес «Челси» победу в матче с «Кардифф Сити»

Счёт в начале второго тайма открыл Виктор Камараса, которому ассистировал Гарри Артер. В концовке встречи лондонский клуб сначала сравнял счёт, отличился Сесар Аспиликуэта с передачи Маркоса Алонсо, а на 91-й минуте победу «аристократам» принёс Рубен Лофтус-Чик. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Виллиан.