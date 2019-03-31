Гол Лофтус-Чика на 91-й минуте принес «Челси» победу в матче с «Кардифф Сити»
В матче 32-го тура чемпионата Англии «Кардифф Сити» уступил «Челси» со счётом 1:2.
В матче 32-го тура чемпионата Англии «Кардифф Сити» уступил «Челси» со счётом 1:2.
Встреча состоялась в Кардиффе на стадионе «Кардифф Сити». Обслуживал матч арбитр Крейг Поусон.
Счёт в начале второго тайма открыл Виктор Камараса, которому ассистировал Гарри Артер. В концовке встречи лондонский клуб сначала сравнял счёт, отличился Сесар Аспиликуэта с передачи Маркоса Алонсо, а на 91-й минуте победу «аристократам» принёс Рубен
«Челси», набрав 60 очков,
Следующий матч «Челси» проведёт 3 апреля на своём поле с «Брайтоном».
|Нил Уорнок
|Маурицио Сарри
|Виктор Камараса(Гарри Артер)
|46′
|Сесар Аспиликуэта(Маркос Алонсо)
|84′
|Рубен Лофтус-Чик(Виллиан)
|90+1′
|1
|Нил Этеридж
|1
|Кепа Аррисабалага
|2
|Ли Пелтиер
|2
|Антонио Рюдигер
87′
|3
|Джо Беннетт
|3
|Маркос Алонсо
|4
|Шон Моррисон
|28
|Сесар Аспиликуэта
61′
|5
|Брюно Экуэле Манга
|30
|Давид Луиз
|17
|Арон Гюннарссон
86′
|8
|Росс Баркли
|21
|Виктор Камараса
|17
|Матео Ковачич
|33
|Джуниор Хойлетт
|22
|Виллиан
|7
|Гарри Артер
54′80′
|5
|Жорже Луиз Фреллу Жоржинью
26′64′
|8
|Джо Раллс
|12
|Рубен Лофтус-Чик
|11
|Джош Мерфи
90′
|9
|Гонсало Игуаин
77′
|19
|Натаниэл Мендес-Лейнг
|18
|Оливье Жиру
|29
|Умар Ньясс
85′
|11
|Родригес Педро
53′
|10
|Кеннет Зохоре
|10
|Эден Азар
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|8
|Удары (всего)
|21
|3
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|7
|8
|Фолы
|14
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Крейг Поусон(Англия)