«Наполи» разгромил «Рому» в матче Серии А

Счёт был открыт на 2-й минуте. Автором гола стал Аркадиуш Милик, которому ассистировал Симоне Верди. Перед самым свистком на перерыв счёт сравнял Диего Перотти, который реализовал пенальти. В начале второго тайма гостей вновь вывел вперёд Дрис Мертенс, которому ассистировал Хосе Кальехон. Вскоре преимущество «Наполи» увеличил Верди с паса Фабиана Руиса. В конце матча счёт до крупного довёл Амин Юнес.