«Наполи» разгромил «Рому» в матче Серии А
В матче 29-го тура чемпионата Италии «Рома» проиграла «Наполи» со счётом 1:4.
В матче 29-го тура чемпионата Италии «Рома» проиграла «Наполи» со счётом 1:4.
Встреча состоялась в Риме на стадионе «Олимпико». Обслуживал матч арбитр Джанпаоло Кальварезе.
Счёт был открыт на 2-й минуте. Автором гола стал Аркадиуш Милик, которому ассистировал Симоне Верди. Перед самым свистком на перерыв счёт сравнял Диего Перотти, который реализовал пенальти. В начале второго тайма гостей вновь вывел вперёд Дрис Мертенс, которому ассистировал Хосе Кальехон. Вскоре преимущество «Наполи» увеличил Верди с паса Фабиана Руиса. В конце матча счёт до крупного довёл Амин Юнес.
«Наполи», набрав 63 очка,
Также завершились ещё два матча. «Фрозиноне» уступил СПАЛу (0:1), «Фиорентина» и «Торино» сыграли вничью со счётом (1:1).
|Клаудио Раньери
|Карло Анчелотти
|Диего Перотти
|46+4′
|Аркадиуш Милик
|2′
|Дрис Мертенс
|49′
|Симоне Верди
|54′
|Амин Юнес
|81′
|1
|Робин Ольсен
|1
|Алекс Мерет
|11
|Александр Коларов
66′
|6
|Мариу Руй
|18
|Давиде Сантон
|19
|Никола Максимович
17′
|20
|Федерико Фасио
|26
|Калиду Кулибали
|44
|Константинос Манолас
36′
|5
|Маркес Лоурейру Аллан
|4
|Бриан Кристанте
|8
|Фабиан Руис
|42
|Стивен Н`Зонзи
|7
|Хосе Кальехон
|9
|Эдин Джеко
37′
|99
|Аркадиуш Милик
43′
|16
|Даниэле Де Росси
82′
|23
|Эльсеид Хюсай
68′
|17
|Дженгиз Юндер
|2
|Кевин Малькюи
|8
|Диего Перотти
82′
|9
|Симоне Верди
74′
|34
|Джастин Клайверт
|34
|Амин Юнес
|14
|Патрик Шик
13′63′
|14
|Дрис Мертенс
58′
|22
|Николо Дзаньоло
|11
|Адам Унас
|4
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|14
|Удары (всего)
|20
|3
|Удары в створ
|10
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|7
|14
|Фолы
|13
|0
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Джанпаоло Кальварезе(Италия)