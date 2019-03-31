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19:26 (мск), источник: Чемпионат.com

«Наполи» разгромил «Рому» в матче Серии А

В матче 29-го тура чемпионата Италии «Рома» проиграла «Наполи» со счётом 1:4.

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Источник: AP 2019

Встреча состоялась в Риме на стадионе «Олимпико». Обслуживал матч арбитр Джанпаоло Кальварезе.

Счёт был открыт на 2-й минуте. Автором гола стал Аркадиуш Милик, которому ассистировал Симоне Верди. Перед самым свистком на перерыв счёт сравнял Диего Перотти, который реализовал пенальти. В начале второго тайма гостей вновь вывел вперёд Дрис Мертенс, которому ассистировал Хосе Кальехон. Вскоре преимущество «Наполи» увеличил Верди с паса Фабиана Руиса. В конце матча счёт до крупного довёл Амин Юнес.

«Наполи», набрав 63 очка, по-прежнему занимает второе место в турнирной таблице Серии А. «Рома» (47) осталась на шестом месте в таблице.

Также завершились ещё два матча. «Фрозиноне» уступил СПАЛу (0:1), «Фиорентина» и «Торино» сыграли вничью со счётом (1:1).

Рома
1:4
Первый тайм: 0:1
Наполи
Футбол, Италия, Тур 2931.03.2019, 16:00 (МСК UTC+3)Olimpico
Главные тренеры
Клаудио РаньериКарло Анчелотти
Голы
Диего Перотти46+4′
Аркадиуш Милик2′
Дрис Мертенс49′
Симоне Верди54′
Амин Юнес81′
Составы команд
1Робин Ольсен
1Алекс Мерет
11Александр Коларов
66′
6Мариу Руй
18Давиде Сантон
19Никола Максимович
17′
20Федерико Фасио
26Калиду Кулибали
44Константинос Манолас
36′
5Маркес Лоурейру Аллан
4Бриан Кристанте
8Фабиан Руис
42Стивен Н`Зонзи
7Хосе Кальехон
9Эдин Джеко
37′
99Аркадиуш Милик
43′
16Даниэле Де Росси
82′
23Эльсеид Хюсай
68′
17Дженгиз Юндер
2Кевин Малькюи
8Диего Перотти
82′
9Симоне Верди
74′
34Джастин Клайверт
34Амин Юнес
14Патрик Шик
13′63′
14Дрис Мертенс
58′
22Николо Дзаньоло
11Адам Унас
Статистика
4Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
14Удары (всего)20
3Удары в створ10
0Штанги, перекладины0
4Угловые7
14Фолы13
0Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяДжанпаоло Кальварезе(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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