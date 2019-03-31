Текущие события
Футбол. Зарубежный
перерыв
Вальядолид1
Реал Сосьедад0
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Краснодар3
Анжи0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Айнтрахт Ф1
Штутгарт0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Болонья0
Сассуоло0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ливерпуль2
Тоттенхэм Хотспур1
Футбол. Зарубежный
21:30
Интер
Лацио
Футбол. Зарубежный
21:45
Реал
Уэска
Футбол. Зарубежный
22:00
Тулуза
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
18:00
Нант2
Лилль3
Футбол. Зарубежный
17:15
Севилья0
Валенсия1
Футбол. Премьер-лига
16:30
ЦСКА2
Уфа2
Футбол. Зарубежный
16:30
Ганновер-960
Шальке-041
Футбол. Зарубежный
16:05
Кардифф Сити1
Челси2
Футбол. Зарубежный
16:00
Амьен0
Бордо0
Футбол. Зарубежный
16:00
Дижон0
Ницца1
Футбол. Зарубежный
16:00
Монако0
Кан1
Футбол. Зарубежный
16:00
Рома1
Наполи4
Футбол. Зарубежный
16:00
Фрозиноне0
СПАЛ1
Футбол. Зарубежный
16:00
Фиорентина1
Торино1
Футбол. Зарубежный
15:00
Райо Вальекано1
Бетис1
Футбол. Премьер-лига
14:00
Зенит3
Оренбург1
Футбол. Зарубежный
13:30
Парма1
Аталанта3
Футбол. Зарубежный
13:00
Леванте2
Эйбар2
Все события
Фоторепортажи
9Сборная России разгромила команду Казахстана
12Алина Загитова — чемпионка мира!
19:32 (мск), источник: Прессбол

Матч между «Торпедо-БелАЗом» и брестским «Динамо» завершился потасовкой игроков

В конце матча 1-го тура высшей лиги между «Торпедо-БелАЗом» и брестским «Динамо» завершился потасовкой игроков.

Наверх

Жодинцы были недовольны тем, что игроки брестской команды, по их мнению, затягивали время. Футболисты стали выяснять отношения прямо на поле. В итоге, главный судья выписал три предупреждения: Габи Кики, Артему Милевскому и Янну Аффи.

«А началось все с того, что от Щербо досталось по ногам Милевскому. Тот рухнул на газон, корчась от боли — правда, совсем скоро легко и непринужденно с него поднялся. Трибуны засвистели — Милевский делает характерный жест руками (“Спокойно, парни”) и показывает на табло. А спустя пару минут Фамейе на чужой половине неподалеку от флажка падает на газон, причем вроде как без видимой причины. Его пытается поднять Аффи, ну и пошло-поехало», — сообщил корреспондент Pressball.by.

Во время загрузки произошла ошибка.
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Беларусбанк — чемпионат Беларуси. 1-й тур. Минское "Динамо" одолело "Славию", Брест справился с "Торпедо"-БелАЗом
Приятный Ильдар, Батоша без вертолета, Побудей с эмблемой "Луча". БАТЭ стартовал в чемпионате с победы
Евсеев удружил Семаку и Семину. ЦСКА упустил победу
«Маленькая крыса»: Конор зовет Хабиба на новый бой
Биатлонист Семаков победил в масс-старте на чемпионате России
«Как не пойти к президенту?» Что надломило Загитову
Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна, Квят финишировал 12-м
Месси достиг отметки в 40 голов в 10-м сезоне подряд
Кузьмина рассказала, при каких условиях будет бегать эстафеты
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь