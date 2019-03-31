Матч между «Торпедо-БелАЗом» и брестским «Динамо» завершился потасовкой игроков

Жодинцы были недовольны тем, что игроки брестской команды, по их мнению, затягивали время. Футболисты стали выяснять отношения прямо на поле. В итоге, главный судья выписал три предупреждения: Габи Кики, Артему Милевскому и Янну Аффи.

«А началось все с того, что от Щербо досталось по ногам Милевскому. Тот рухнул на газон, корчась от боли — правда, совсем скоро легко и непринужденно с него поднялся. Трибуны засвистели — Милевский делает характерный жест руками (“Спокойно, парни”) и показывает на табло. А спустя пару минут Фамейе на чужой половине неподалеку от флажка падает на газон, причем вроде как без видимой причины. Его пытается поднять Аффи, ну и пошло-поехало», — сообщил корреспондент Pressball.by.