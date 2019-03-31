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19:59 (мск), источник: Р-Спорт

Гол Парехо принес «Валенсии» победу над «Севильей»

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. «Валенсия» обыграла «Севилью» в матче 29-го тура чемпионата Испании по футболу.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая на поле «Севильи», завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Гол с пенальти в добавленное к первому тайму время забил Даниэль Парехо.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Валенсия» идет на 6-м месте в турнирной таблице, «Севилья» — на 7-м. У команд по 43 очка.

Севилья
0:1
Первый тайм: 0:1
Валенсия
Футбол, Испания, Тур 2931.03.2019, 17:15 (МСК UTC+3)Ramon Sanchez Pizjuan
Главные тренеры
Хоакин КапарросМарселино Гарсия Тораль
Голы
Даниэль Парехо45+1′
Составы команд
34Хавьер Диас
13Норберту Мурара Нету
6Даниэл Каррису
5Габриэл Паулиста
14Максимилиан Вебер
14Хосе Гайя
10Эвер Банега
90′
24Эсекиэль Гарай
15Максим Гоналон
6Жоффре Кондогбья
9Виссам Бен Йеддер
10Даниэль Парехо
16Гонсалес Хесус Навас
18Даниэль Васс
90+2′
19Мунир Эль-Хаддади
58′
19Морено Родриго
25Габриэль Меркадо
26′
8Карлос Солер
79′
3Серхи Гомес
20Ферран Торрес
5Ибраим Амаду
45′
7Гонсалу Гедеш
45′
22Франко Васкес
72′
11Денис Черышев
21Квинси Промес
67′
9Кевин Гамейро
75′
41Бриан Хиль
22Санти Мина
Статистика
3Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
18Удары (всего)4
5Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
5Угловые3
18Фолы9
4Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяХосе Луис Гонсалес Гонсалес(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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