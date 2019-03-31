Гол Парехо принес «Валенсии» победу над «Севильей»
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. «Валенсия» обыграла «Севилью» в матче 29-го тура чемпионата Испании по футболу.
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. «Валенсия» обыграла «Севилью» в матче 29-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча, прошедшая на поле «Севильи», завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Гол с пенальти в добавленное к первому тайму время забил Даниэль Парехо.
«Валенсия» идет на 6-м месте в турнирной таблице, «Севилья» — на 7-м. У команд по 43 очка.
|Хоакин Капаррос
|Марселино Гарсия Тораль
|Даниэль Парехо
|45+1′
|34
|Хавьер Диас
|13
|Норберту Мурара Нету
|6
|Даниэл Каррису
|5
|Габриэл Паулиста
|14
|Максимилиан Вебер
|14
|Хосе Гайя
|10
|Эвер Банега
90′
|24
|Эсекиэль Гарай
|15
|Максим Гоналон
|6
|Жоффре Кондогбья
|9
|Виссам Бен Йеддер
|10
|Даниэль Парехо
|16
|Гонсалес Хесус Навас
|18
|Даниэль Васс
90+2′
|19
|Мунир Эль-Хаддади
58′
|19
|Морено Родриго
|25
|Габриэль Меркадо
26′
|8
|Карлос Солер
79′
|3
|Серхи Гомес
|20
|Ферран Торрес
|5
|Ибраим Амаду
45′
|7
|Гонсалу Гедеш
45′
|22
|Франко Васкес
72′
|11
|Денис Черышев
|21
|Квинси Промес
67′
|9
|Кевин Гамейро
75′
|41
|Бриан Хиль
|22
|Санти Мина
|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|18
|Удары (всего)
|4
|5
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|3
|18
|Фолы
|9
|4
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Хосе Луис Гонсалес Гонсалес(Испания)