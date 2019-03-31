«Аякс» обыграл ПСВ в матче Эредивизии, забив два гола в меньшинстве

Счёт был открыт 21-й минуте. Защитник ПСВ Даниэль Шваб отправил мяч в свои ворота. На 57-й минуте «Аякс» остался в меньшинстве: красную карточку получил Нуссайр Мазрауи. Через минуту Люк де Йонг сравнял счёт с передачи Тасенде. На 72-й минуте «Аякс» вывел вперёд Душан Тадич, который реализовал пенальти. В компенсированное время окончательный счёт установил Давид Нерес.