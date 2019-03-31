«Ливерпуль» вырвал победу у «Тоттенхэма» благодаря автоголу и возглавил АПЛ

В составе хозяев поля отличился Роберто Фирмино, у гостей забил Лукас Моура, а в концовке победу хозяевам принес автогол защитника лондонцев Тоби Альдервейрельда.

По итогам матча «Ливерпуль» поднялся на первое место в таблице АПЛ, у команды 79 очков. При этом отметим, что у идущего вторым «Манчестер Сити» (77 очков) игра в запасе.