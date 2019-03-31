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21:04 (мск), источник: Матч ТВ

«Ливерпуль» вырвал победу у «Тоттенхэма» благодаря автоголу и возглавил АПЛ

«Ливерпуль» на своем поле обыграл «Тоттенхэм» в матче 32-го тура чемпионата Англии.

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Источник: AP 2019

В составе хозяев поля отличился Роберто Фирмино, у гостей забил Лукас Моура, а в концовке победу хозяевам принес автогол защитника лондонцев Тоби Альдервейрельда.

По итогам матча «Ливерпуль» поднялся на первое место в таблице АПЛ, у команды 79 очков. При этом отметим, что у идущего вторым «Манчестер Сити» (77 очков) игра в запасе.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Тоттенхэм» идет третьим, у команды 61 очко.

В следующем туре 5 апреля «Ливерпуль» на чужом поле сыграет с «Саутгемптоном», а «Тоттенхэм» 3 апреля примет «Кристал Пэлас». Чемпионат Англии.

Ливерпуль
2:1
Первый тайм: 1:0
Тоттенхэм Хотспур
Футбол, Англия, Тур 3231.03.2019, 18:30 (МСК UTC+3)Anfield
Главные тренеры
Юрген КлоппМаурисио Покеттино
Голы
Роберту Фирмину(Эндрю Робертсон)16′
Лукас Моура(Кристиан Эриксен)70′
Тоби Алдервейрелд90′
Составы команд
13Алиссон
1Юго Ллорис
4Виргил ван Дейк
2Киран Триппьер
26Эндрю Робертсон
3Дэнни Роуз
32Жоэль Матип
4Тоби Алдервейрелд
66Трент Александр-Арнолд
5Ян Фертонген
5Джорджиньо Вайналдум
17Мусса Сиссоко
9Роберту Фирмину
20Деле Алли
10Садио Мане
10Харри Кейн
7Джеймс Милнер
77′
6Давинсон Санчес
69′
3Фабинью
7Сон Хын Мин
14Джордан Хендерсон
77′
23Кристиан Эриксен
90′
27Дивок Ориги
18Фернандо Льоренте
11Мохамед Салах
90′
27Лукас Моура
80′82′
6Деян Ловрен
33Бен Дэйвис
Статистика
0Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
14Удары (всего)11
3Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
10Угловые3
5Фолы8
2Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяМартин Аткинсон(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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