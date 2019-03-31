«Ливерпуль» вырвал победу у «Тоттенхэма» благодаря автоголу и возглавил АПЛ
«Ливерпуль» на своем поле обыграл «Тоттенхэм» в матче 32-го тура чемпионата Англии.
«Ливерпуль» на своем поле обыграл «Тоттенхэм» в матче 32-го тура чемпионата Англии.
В составе хозяев поля отличился Роберто Фирмино, у гостей забил Лукас Моура, а в концовке победу хозяевам принес автогол защитника лондонцев Тоби Альдервейрельда.
По итогам матча «Ливерпуль» поднялся на первое место в таблице АПЛ, у команды 79 очков. При этом отметим, что у идущего вторым «Манчестер Сити» (77 очков) игра в запасе.
«Тоттенхэм» идет третьим, у команды 61 очко.
В следующем туре 5 апреля «Ливерпуль» на чужом поле сыграет с «Саутгемптоном», а «Тоттенхэм» 3 апреля примет «Кристал Пэлас». Чемпионат Англии.
|Юрген Клопп
|Маурисио Покеттино
|Роберту Фирмину(Эндрю Робертсон)
|16′
|Лукас Моура(Кристиан Эриксен)
|70′
|Тоби Алдервейрелд
|90′
|13
|Алиссон
|1
|Юго Ллорис
|4
|Виргил ван Дейк
|2
|Киран Триппьер
|26
|Эндрю Робертсон
|3
|Дэнни Роуз
|32
|Жоэль Матип
|4
|Тоби Алдервейрелд
|66
|Трент Александр-Арнолд
|5
|Ян Фертонген
|5
|Джорджиньо Вайналдум
|17
|Мусса Сиссоко
|9
|Роберту Фирмину
|20
|Деле Алли
|10
|Садио Мане
|10
|Харри Кейн
|7
|Джеймс Милнер
77′
|6
|Давинсон Санчес
69′
|3
|Фабинью
|7
|Сон Хын Мин
|14
|Джордан Хендерсон
77′
|23
|Кристиан Эриксен
90′
|27
|Дивок Ориги
|18
|Фернандо Льоренте
|11
|Мохамед Салах
90′
|27
|Лукас Моура
80′82′
|6
|Деян Ловрен
|33
|Бен Дэйвис
|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|14
|Удары (всего)
|11
|3
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|10
|Угловые
|3
|5
|Фолы
|8
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Мартин Аткинсон(Англия)