«Лацио» одержал победу «Интером» в чемпионате Италии
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. «Лацио» одержал победу над «Интером» в матче 29-го тура чемпионата Италии по футболу.
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. «Лацио» одержал победу над «Интером» в матче 29-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча в Милане завершилась со счетом 1:0 в пользу римлян, которым победу принес гол Сергея
«Интер» идет на третьем месте в турнирной таблице серии А, «Лацио» — пятый.
|Лучано Спаллетти
|Симоне Индзаги
|Сергей Милинкович-Савич(Ромеро Луис Альберто)
|12′
|1
|Самир Ханданович
|1
|Томас Стракоша
|18
|Квадво Асамоа
|3
|Луис Фелипе
|23
|Миранда
|15
|Бартоломеу Жакинту Баштуш
|37
|Милан Шкриньяр
|33
|Франческо Ачерби
|8
|Матиас Весино
|6
|Пеззини Лейва Лукас
|77
|Марсело Брозович
|21
|Сергей Милинкович-Савич
|16
|Маттео Политано
|27
|Соуза Орестес Калдейра Ромулу
|44
|Иван Перишич
|17
|Чиро Иммобиле
|33
|Данило Д`Амброзио
79′
|10
|Ромеро Луис Альберто
67′
|87
|Антонио Кандрева
|16
|Марко Пароло
|20
|Борха Валеро
74′
|19
|Сенад Лулич
87′
|14
|Раджа Наингголан
|14
|Риса Дурмиси
|11
|Кейта Бальде
84′
|11
|Карлос Хоакин Корреа
27′
|15
|Жоау Мариу
|20
|Фелипе Кайседо
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|18
|Удары (всего)
|6
|7
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|12
|Угловые
|4
|11
|Фолы
|14
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Паоло Сильвио Маццолени(Италия)