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01:16 (мск), источник: Р-Спорт

«Лацио» одержал победу «Интером» в чемпионате Италии

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. «Лацио» одержал победу над «Интером» в матче 29-го тура чемпионата Италии по футболу.

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Источник: AFP 2019

Встреча в Милане завершилась со счетом 1:0 в пользу римлян, которым победу принес гол Сергея Милинковича-Савича на 13-й минуте.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Интер» идет на третьем месте в турнирной таблице серии А, «Лацио» — пятый.

Интер
0:1
Первый тайм: 0:1
Лацио
Футбол, Италия, Тур 2931.03.2019, 21:30 (МСК UTC+3)Giuseppe Meazza
Главные тренеры
Лучано СпаллеттиСимоне Индзаги
Голы
Сергей Милинкович-Савич(Ромеро Луис Альберто)12′
Составы команд
1Самир Ханданович
1Томас Стракоша
18Квадво Асамоа
3Луис Фелипе
23Миранда
15Бартоломеу Жакинту Баштуш
37Милан Шкриньяр
33Франческо Ачерби
8Матиас Весино
6Пеззини Лейва Лукас
77Марсело Брозович
21Сергей Милинкович-Савич
16Маттео Политано
27Соуза Орестес Калдейра Ромулу
44Иван Перишич
17Чиро Иммобиле
33Данило Д`Амброзио
79′
10Ромеро Луис Альберто
67′
87Антонио Кандрева
16Марко Пароло
20Борха Валеро
74′
19Сенад Лулич
87′
14Раджа Наингголан
14Риса Дурмиси
11Кейта Бальде
84′
11Карлос Хоакин Корреа
27′
15Жоау Мариу
20Фелипе Кайседо
Статистика
0Желтые карточки0
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
18Удары (всего)6
7Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
12Угловые4
11Фолы14
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяПаоло Сильвио Маццолени(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
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