Бензема принес «Реалу» волевую победу над «Уэской»
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Мадридский «Реал» обыграл «Уэску» в 29-м туре чемпионата Испании по футболу.
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Мадридский «Реал» обыграл «Уэску» в 29-м туре чемпионата Испании по футболу.
Встреча, прошедшая в Мадриде, завершилась со счетом 3:2. У «Реала» голы забили Иско (25-я минута), Дани Себальос (62) и Карим Бензема (89). У гостей отличились Хуан Камило Эрнандес (3) и Хавьер Эчейта (74).
В составе «Реала» полный матч провел сын главного тренера команды Зинедина Зидана Лука, выступающий на позиции вратаря.
«Реал» идет на третьем месте в турнирной таблице, на два очка отставая от расположившегося строчкой выше мадридского «Атлетико». «Уэска» — 20-я.
|Зинедин Зидан
|Франсиско Родригес
|Франсиско Роман Иско(Браим Диас)
|25′
|Кучо(Эсекиэль Авила)
|3′
|Дани Себальос(Карим Бензема)
|62′
|Хавьер Эчейта(Бордонадо Мойсес Гомес)
|74′
|Карим Бензема(Марселу)
|89′
|30
|Лука Зидан
|13
|Роберто Сантамария
|19
|Альваро Одриосола
|2
|Мартин Мантовани
90′
|12
|Марселу
|3
|Хавьер Эчейта
|4
|Серхио Рамос
|14
|Хорхе Майораль Пулидо
48′
|6
|Фернандес Иглесиас Начо
66′
|21
|Янхель Эррера
|24
|Дани Себальос
|12
|Хави Галан
|9
|Карим Бензема
|6
|Бордонадо Мойсес Гомес
|11
|Гарет Бэйл
|23
|Дамиан Мусто
51′
|22
|Франсиско Роман Иско
75′
|17
|Кристиан Ривера
78′
|15
|Федерико Вальверде
|20
|Хуанпи Аньор
|18
|Маркос Льоренте
79′
|9
|Кучо
82′
|7
|Мариано Диас
|11
|Алекс Гальяр
|21
|Браим Диас
64′
|19
|Эсекиэль Авила
63′
|17
|Лукас Васкес
|22
|Энрик Гальего
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|16
|Удары (всего)
|15
|8
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|6
|9
|Фолы
|18
|3
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Хавьер Эстрада Фернандес(Испания)