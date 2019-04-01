Бензема принес «Реалу» волевую победу над «Уэской»

Встреча, прошедшая в Мадриде, завершилась со счетом 3:2. У «Реала» голы забили Иско (25-я минута), Дани Себальос (62) и Карим Бензема (89). У гостей отличились Хуан Камило Эрнандес (3) и Хавьер Эчейта (74).