Зидан объяснил выход сына в основном составе «Реала»
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Главный тренер футбольного клуба «Реал» Зинедин Зидан пояснил, почему в матче чемпионата Испании с «Уэской» место в воротах мадридцев занял его сын Лука.
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Главный тренер футбольного клуба «Реал» Зинедин Зидан пояснил, почему в матче чемпионата Испании с «Уэской» место в воротах мадридцев занял его сын Лука.
Встреча, прошедшая в Мадриде в воскресенье, завершилась со счетом 3:2.
Лука — третий вратарь. У Тибо Куртуа было недомогание, Кейлору Навасу дали отдохнуть после сборной. Я хотел дать ему возможность сегодня, и все прошло хорошо. Он вышел не потому, что он мой сын, а потому, что он игрок «Реала». У него есть характер, он достаточно зрелый игрок.
|Зинедин Зидан
|Франсиско Родригес
|Франсиско Роман Иско(Браим Диас)
|25′
|Кучо(Эсекиэль Авила)
|3′
|Дани Себальос(Карим Бензема)
|62′
|Хавьер Эчейта(Бордонадо Мойсес Гомес)
|74′
|Карим Бензема(Марселу)
|89′
|30
|Лука Зидан
|13
|Роберто Сантамария
|19
|Альваро Одриосола
|2
|Мартин Мантовани
90′
|12
|Марселу
|3
|Хавьер Эчейта
|4
|Серхио Рамос
|14
|Хорхе Майораль Пулидо
48′
|6
|Фернандес Иглесиас Начо
66′
|21
|Янхель Эррера
|24
|Дани Себальос
|12
|Хави Галан
|9
|Карим Бензема
|6
|Бордонадо Мойсес Гомес
|11
|Гарет Бэйл
|23
|Дамиан Мусто
51′
|22
|Франсиско Роман Иско
75′
|17
|Кристиан Ривера
78′
|15
|Федерико Вальверде
|20
|Хуанпи Аньор
|18
|Маркос Льоренте
79′
|9
|Кучо
82′
|7
|Мариано Диас
|11
|Алекс Гальяр
|21
|Браим Диас
64′
|19
|Эсекиэль Авила
63′
|17
|Лукас Васкес
|22
|Энрик Гальего
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|16
|Удары (всего)
|15
|8
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|6
|9
|Фолы
|18
|3
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Хавьер Эстрада Фернандес(Испания)