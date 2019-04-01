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10:10 (мск), источник: Р-Спорт

Зидан объяснил выход сына в основном составе «Реала»

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Главный тренер футбольного клуба «Реал» Зинедин Зидан пояснил, почему в матче чемпионата Испании с «Уэской» место в воротах мадридцев занял его сын Лука.

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Источник: AFP 2019

Встреча, прошедшая в Мадриде в воскресенье, завершилась со счетом 3:2.

Лука — третий вратарь. У Тибо Куртуа было недомогание, Кейлору Навасу дали отдохнуть после сборной. Я хотел дать ему возможность сегодня, и все прошло хорошо. Он вышел не потому, что он мой сын, а потому, что он игрок «Реала». У него есть характер, он достаточно зрелый игрок.
Зинедин Зидан
главный тренер «Реала»
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Реал
3:2
Первый тайм: 1:1
Уэска
Футбол, Испания, Тур 2931.03.2019, 21:45 (МСК UTC+3)Santiago Bernabeu
Главные тренеры
Зинедин ЗиданФрансиско Родригес
Голы
Франсиско Роман Иско(Браим Диас)25′
Кучо(Эсекиэль Авила)3′
Дани Себальос(Карим Бензема)62′
Хавьер Эчейта(Бордонадо Мойсес Гомес)74′
Карим Бензема(Марселу)89′
Составы команд
30Лука Зидан
13Роберто Сантамария
19Альваро Одриосола
2Мартин Мантовани
90′
12Марселу
3Хавьер Эчейта
4Серхио Рамос
14Хорхе Майораль Пулидо
48′
6Фернандес Иглесиас Начо
66′
21Янхель Эррера
24Дани Себальос
12Хави Галан
9Карим Бензема
6Бордонадо Мойсес Гомес
11Гарет Бэйл
23Дамиан Мусто
51′
22Франсиско Роман Иско
75′
17Кристиан Ривера
78′
15Федерико Вальверде
20Хуанпи Аньор
18Маркос Льоренте
79′
9Кучо
82′
7Мариано Диас
11Алекс Гальяр
21Браим Диас
64′
19Эсекиэль Авила
63′
17Лукас Васкес
22Энрик Гальего
Статистика
1Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
16Удары (всего)15
8Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
4Угловые6
9Фолы18
3Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяХавьер Эстрада Фернандес(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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