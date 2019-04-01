Зидан объяснил выход сына в основном составе «Реала»

Лука — третий вратарь. У Тибо Куртуа было недомогание, Кейлору Навасу дали отдохнуть после сборной. Я хотел дать ему возможность сегодня, и все прошло хорошо. Он вышел не потому, что он мой сын, а потому, что он игрок «Реала». У него есть характер, он достаточно зрелый игрок.

Зинедин Зидан главный тренер «Реала»